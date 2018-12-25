江宜樺演講遭抗議 學者再譴：這是民粹的社會

2018年12月25日 13:00 旺報 李侑珊

前行政院長江宜樺日前受邀赴台大政治系演講，過程被自稱太陽花學生抗議而中斷，世新大學人文社會學院院長李功勤直言：「可恥！」並表示，民進黨政府上任後，前閣揆林全更在任內對太陽花學生撤告，不追究破壞立法院與行政院等官署的行為，是對法治教育的汙辱，更重批社會流於民粹。

李功勤指出，台灣是民主社會，從法律觀點出發，不只言論自由應受保障，同時更沒有妨礙他人行使言論自由的權利，江宜樺受邀回台大演講，被學生的抗議行為包圍，在演講廳動彈不得，江試圖在黑板上以粉筆寫字，連粉筆都被抗議學生直接搶走，在黑板上寫的字更被擦掉，步出會場時還被丟紙張，學生的行為已構成肢體汙辱。

李功勤更指出，回顧太陽花事件，抗議學生在當時占據立法院、攻占行政院，過程不只公家文物受損，甚至有不少警察被毆打而受傷，警察人員的權益事前事後都缺乏保障，「這是誰賦予的權利？」

而民進黨政府上任後，不只沒有追究太陽花學生的違法行為，前行政院長林全更在任內對太陽花學生撤告，帶頭破壞法治，這已構成對法治教育的汙辱，並且學生不尊重法治，甚至部分極少數學生自稱參加過太陽花事件，言行受到縱容與保護，更是不能被原諒。

至於在江宜樺事發後，台大並未直接譴責，回應被質疑不夠力，李功勤則認為，台大身為龍頭大學，向來受到輿論的重視，台大學生更被視為菁英中的菁英，但校方的動態受到民進黨政府舉措的影響，這起事件發生在校內，「校方也嚇壞了」，才會以模稜兩可的態度來回應，但是主管單位表態立場愈模糊，就會為學生下一次破壞法治的行動保留空間。

(旺報 )