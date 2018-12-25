馬出書談ECFA、太陽花 學者：潮流已過去

2018年12月25日 13:02 旺報 李侑珊

江宜樺事件之後，再度喚醒社會對ECFA協議的討論，前總統馬英九近日出版《八年執政回憶錄》，提到太陽花與服貿，學者則認為，馬政府當時並未善用媒體，清楚說明貨貿與服貿的內容，如今企圖重新敘說，但議題的潮流熱度已經過去，。

世新大學人文社會學院院長李功勤表示，當時擬定服貿協議時，大陸海協會的官員曾向他透露，兩岸簽訂ECFA，實則為大陸對台灣大幅讓利，在貿易上受惠的是台灣，大陸內部對此都曾有過爭論，但當時兩岸關係非常好，陸方最後則全面同意，推動簽署ECFA。

然而，ECFA在上路過程，出現爭議，李功勤坦言，馬政府當時推動服貿協議時，確實存在缺點，其中一個問題在於媒體溝通不足，甚至並未善用社群媒體的平台，向台灣民眾解釋清楚服貿、貨貿的實質內容，如何有利於兩岸關係，直到最近馬出新書，盼透過回顧過往的方式，重新敘說這起事件，但議題的潮流已經過去。

除了媒體戰略的失誤，李功勤還提到，當時馬政府的兩岸政策過於親近北京，導致民進黨抓到機會，利用主流與小眾媒體，善盡醜化之能事，另再加上馬政府推出的政策太多，包含油電雙漲、證所稅等，導致物價上漲，喪失民心，讓政治人物與職業學生因此結合，不斷透過大小眾媒體群起攻擊，這些林林總總的原因，再加上國內經濟環境不佳，青年就業問題難解，釀成太陽花事件。

台藝大廣電系教授賴祥蔚則說，總統蔡英文如今面對兩岸都不作為，馬任內大舉推動兩岸關係，卻又被綠營批評自我矮化，民進黨的文宣戰雖然很成功，但蔡政府執政兩年多，面對兩岸始終無法解套，兩岸的走向成為影響台灣選情、政治的關鍵因素，藍營政治人物若真有意爭取總統大位，應當開始經營有感的兩岸論述，朱立倫與吳敦義都閃不掉。

(旺報 )