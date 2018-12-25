陸發改委：市場准入負面清單對所有市場主體一視同仁

2018年12月25日 12:50 中時 藍孝威

大陸國家發展改革委、商務部近日發佈《市場准入負面清單(2018年版)》。在今天（25日）的國家發改委專題新聞發佈會上，國家發改委體改司司長徐善長指出，在市場准入負面清單之外，不得對民營企業設置不合理或歧視性的准入條件，不得採取額外的准入管制措施。

大陸全面實施市場准入負面清單制度後，如何強化制度的落地實施，特別是如何實現對各種所有制市場主體，特別是民營企業市場准入門檻的公平公正和一視同仁？如何真正意義上推動政府強調的「非禁即入」的普遍落實？

徐善長表示，大陸實行的是公有制為主體、多種所有制經濟共同發展的基本經濟制度，非公有制經濟是大陸社會主義市場經濟的重要組成部分。大陸民營企業不斷發展壯大，已經成為推動我國發展不可或缺的力量。

徐善長表示，不同所有制主體在市場准入、資質許可等方面的待遇應該完全公平。實行市場准入負面清單制度，有利於營造公平公正的市場環境，給市場主體鬆綁減負，進一步激發民間資本創新創業活力。

徐善長指出，市場准入負面清單是適用於境內外各類市場主體的一致性管理措施。全面實施市場准入負面清單制度後，大陸對市場准入的審批將實行「清單化」管理。下一步，國家發展改革委、商務部將會同各地區各有關部門，進一步清理清單之外針對市場准入環節的審批事項。在市場准入負面清單之外，不得對民營企業設置不合理或歧視性的准入條件，不得採取額外的准入管制措施。

對於清單內的管理措施，徐善長表示，要進一步明確審批條件和流程，對所有市場主體公平公正、一視同仁，減少自由裁量權，在市場准入、審批許可、投資經營等方面，打破各種形式的不合理限制和隱性壁壘，營造穩定公平透明可預期的營商環境。

(中時 )