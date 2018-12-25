台中市和平區長林建堂宣誓就職 陳志勇當選代表會主席

2018年12月25日 12:26 中時 王文吉

和平區長林建堂（左）宣誓就職。（王文吉攝）

和平區長林建堂（右）頒發當選證書給達觀里長吳振福（左）。（王文吉攝）

和平區長林建堂（中）與8位當選的里長合影。（王文吉攝）

和平區民代表會11席區民代表宣誓就職。（王文吉攝）

和平區民代表陳志勇（左二）及楊淑青（左三）分別當選主席及副主席。（王文吉攝）

台中市唯一的原住民自治區「和平區」25日上午11時舉行區長暨里長宣誓就職典禮，連任成功的林建堂致詞時特別推崇區民代表會素質一屆比一屆還要好，承諾未來4年「真情真意真愛共創和平」；和平區代表會11席區代表則在上午9時宣誓就職，並同步進行主席、副主席選舉，由陳志勇搭檔楊淑青勝出。

第二屆和平區長暨第三屆里長宣誓就職典禮在和平區公所禮堂舉行，林建堂從民政局主祕王淑貞接下印信，宣示就職後，隨即頒發當選證書給8位里長，各界來賓參加觀禮，並恭賀當選人，典禮簡單隆重。王淑貞稱讚林建堂「政通人和」，而且口才、歌喉、風度非常好，這4年來勤快認真為和平爭取建設。

公所禮堂湧進觀禮來賓，現場座無虛席，林建堂致詞時激動表示，從沒看過這裡有這麼多人，可見大家都很重視和平未來發展，林建堂還推崇代表會素質一屆比一屆好，未來會相互合作，努力推動地方建設，他提到市議會有一半的議員是他過去同事，承諾未來和盧團隊共同打拼。

和平區民代表會主席由陳志勇當選，陳志勇擔任3屆鄉代表及區代表，上屆挑戰副主席失利，本屆搭檔楊淑青參選正副議長，兩人積極拜訪，雙雙以9票當選，對手吳天佑及劉國華則拿下2票。陳志勇表示，林佳龍團隊的和平專案對地方助益良多，將擇期前往市府拜訪新市長，希望盧秀燕團隊能夠延續。

(中時 )