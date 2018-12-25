中市議長選舉 張清照、顏莉敏奪正副議長寶座

2018年12月25日 12:30 中時 陳世宗

民進黨推舉曾朝榮（右）、陳淑華參選正、副議長，不幸慘遭失利！（陳世宗攝）

台中市議會第3屆正、副議長選戰，國民黨推出「紅、黑派」的張清照、顏莉敏搭配參選，各以40高票拿下正、副議長寶座；除原國民黨32票外，亦獲得無黨7票及親民黨1票的力挺，大勝民進黨曾朝榮、陳淑華的25票。國民黨在台中市未來4年擁有完全執政優勢！

台中市議會第3屆市議員於25日宣誓就職，由台中地方法院院長江錫麟擔任監誓人，行政院政務委員唐鳳擔任監交人；65席市議員包括國民黨32席、民進黨25席、無黨籍7席，親民黨1席！

國民黨除原任26席全部連任外，另有6名新科議員，並推出前副議長張清照搭配前立委顏清標的女兒顏莉敏參選正、副議長。

民進黨雖只拿下25席市議員，黨中央規定正、副議長選舉投票時，黨籍議員要「一致性行動」，否則將遭黨處分；並推舉曾朝榮、陳淑華，迎戰國民黨的張、顏2人，並積極爭取「關鍵性」無黨及親民黨8票奧援，期能過半奪下正、副議長寶座。

台中市議會65席市議員宣誓就職後，隨即進行記名投票，經投開票後，國民黨提名的張清照、顏莉敏各獲得40票，大贏民進黨曾朝榮與陳淑華各25票，拿下第3屆正、副議長寶座！未來4年國民黨在台中市完全執政！

張清照的哥哥張清堂，曾擔任台中市第1屆市議會議長，創下兩兄弟都當台中市議會前、後任議長的紀錄；第3屆台中市議員65席中有19位新當選，其中有3位回鍋，16位是新科議員，新議員約有一半是40歲以下，占全部席次近3成。

(中時 )