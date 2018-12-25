韓國瑜議會拜碼頭 議長許崑源「先禮後兵」

高雄市長韓國瑜就職後，馬上飛奔議會拜碼頭。（林宏聰攝）

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高雄市長韓國瑜就職後，馬上飛奔議會拜碼頭。（林宏聰攝）
高雄市長韓國瑜就職後，馬上飛奔議會拜碼頭。（林宏聰攝）
民進黨團議員在議事廳自拍留念時，韓國瑜（左上角）正好從旁邊走過。（林宏聰攝）

為促進府會和諧，剛完成宣誓就職的高雄市長韓國瑜依循往例，立即趕往市議會，向新科議員們「拜碼頭」，並參加正副議長就職暨交接典禮；許崑源「先禮後兵」，要韓國瑜全力拚經濟，否則「請韓市長多見諒，嚴格監督是議會天職！」

韓國瑜比原先預期提早抵達議會，當時正在進行副議長選舉，他便先轉往議會市長休息室，等正副議長交接就職典禮時再進入議事廳觀禮，並逐一向66名新科議員們握手道賀。

許崑源表示，目前高市財政困難，韓國瑜市長選前宣布「打造高雄、全台首富」，這是全體市民的期望，如今順利當選，議會有問政職責，市長有執政職責，未來新市長的好政策，高市議會全力支持，如果新政府團隊做得不如市民意，「請韓市長多多見諒，嚴格監督是議會天職」，希望將來府會協力把經濟拚得強強滾。

韓國瑜則說，不會緊張，未來要誠心誠意接受議會監督，他強調市府、議會像2個拳頭、也像小鳥的2個翅膀，希望府會聯手起來，在好的政策、人才、預算執行上一條心好好打拚。

朱立倫稍早宣布參選2020總統，媒體問韓國瑜對此的看法，他趕緊說，今天是許崑源議長的大喜之日，先讓議長照相。

稍後他再度回覆媒體提問則再次以打麻將比喻，指4個有機會的國民黨大老中，有1人已經是「相公」，少了1張牌還打得很快樂，永遠胡不了，記者追問是否指馬英九，他趕忙撇清說「我不能講，你們自己去想」。

(中時 )

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