宜蘭縣政府小內閣布達 新、舊面孔各半

宜蘭縣長林姿妙上任後，隨即主持副縣長、祕書長及一級主管布達、宣誓典禮。（胡健森攝）

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宜蘭縣縣長林姿妙25日上任，隨即在縣長室批示新任副縣長、秘書長及一級主管、首長的人事派令，並在縣民大廳主持縣府小內閣成員的布達及宣誓典禮，新縣府團隊的小內閣成員包括副縣長林建榮、秘書長林茂盛、教育處處長王泓翔、農業處處長康立和、社會處處長劉富美、地政處處長楊崇明、秘書處處長曾成陽、財政稅務局局長盧天龍。

副縣長林建榮簡歷現年72歲，師範大學公民訓育系畢業，師範大學教育研究所碩士，從政前長期在教育界服務，從政後先後擔任宜蘭市第9、11、12屆市長、立法院第3、4、6、7屆立法委員；秘書長林茂盛51歲，台灣科技大學營建工程技術學系碩士、東吳大學法律研究所碩士，曾任台北縣政府工務局技士、課長、技正、採購中心主任、秘書室副主任、採購處處長、行政院公共工程委員會科長、新北市政府採購處處長、養護工程處處長、新北市政府工務局副局長。

教育處處長王泓翔42歲，是縣府小內閣目前年紀最輕，東吳大學英文系畢業、師範大學教育學系碩士、政治大學教育學系博士，曾任台北市政府教育局科員、股長、教育部終身學習司專員、新北市政府教育局督學、科長、新北市政府體育處副處長；秘書處處長曾成陽現年60歲，文化大學中國文學系畢業，曾任台灣省水利局第一工程處人事課員、省政府農林廳林務局羅東林區管理處室主任、行政院農業委員會林務局羅東林區管理處主任、羅東鎮公所主任、羅東鎮清潔隊隊長、羅東鎮公所課長、主任秘書。

其餘一級主管包括農業處處長康立和、社會處處長劉富美、地政處處長楊崇明、財政稅務局局長盧天龍則都是原本就在縣府服務的縣府團隊成員，屬於老面孔。

此外，新任衛生局局長徐迺維，因還需向陽明大學附設醫院完成借調手續始能就職，局長一職暫由秘書岳瑞雪代理；另建設處處長亦暫由參議黃志良代理。

(中時 )

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