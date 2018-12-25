國有房地參與危老重建障礙 即日起可由國家住都中心協助突破

2018年12月25日 12:24 中時 張理國

國有房地依現行法令無法經由合建分屋方式參與危老重建，致使相鄰基地或同棟建築因此失去危老重建機會。對此，國家住都中心已與財政部國有財產署進行多次研商後確認，危老重建範圍內除國有財產外均已同意重建之個案，將由住都中心以價購國有房地的方式參與重建，以協助相關危老個案順利推動。

住都中心表示，實務上常發生因基地範圍包含國有房地而無法推動重建的情形，像是公寓內的某一層、臨路的帶狀畸零地、或是由國產署持分的房地資產，不僅單獨運用的效益較低，還可能阻礙相鄰基地的重建。因此，若民眾在進行整合時發現基地範圍有類似上述情形的小規模國有房地，便能主動向住都中心提出申請。

住都中心指出，申請人須先確認基地內的其他私地主全部同意參與危老重建，由預定起造人檢附相關文件，向住都中心或是國產署分署、辦事處提出申請，住都中心將就個案執行可行性以及分配房地或權利金的合理性來判斷是否接受。經過初審確認其資格及條件符合後，住都中心將擬具價購計畫書提報董事會同意，辦理價購及產權移轉的程序。預計從申請到同意價購大約僅需2個月的作業時間。

住都中心在同意價購後，就會函請國產署配合出具參與危老重建的公函，讓民眾的危老重建計畫能儘快送至所在直轄市、縣 (市) 主管機關審查；也會在產權移轉後，配合危老重建申請建造執照，出具土地使用權同意書。

住都中心已研訂完成「國家住宅及都市更新中心參與都市危險及老舊建築物加速重建作業辦法」，並經董監事聯席會議通過實施，作業辦法及相關規定已刊登於官方網站 (www.hurc.org.tw) 的「危老協參專區」，申請文件與檢核表也已提供民眾下載運用，即日起即可接受申請。

(中時 )