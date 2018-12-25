研發重金屬廢水、登革熱病毒抗體　2學者獲頒行政院傑出科技獎

2018年12月25日 12:19 旺報 李侑珊

「2018年行政院傑出科技貢獻獎」今(25)日在行政院大禮堂舉行頒獎典禮，由兩位得獎者獲獎，分別為財團法人工業技術研究院材料與化工研究所副組長洪煥毅，研發出重金屬廢水處理方式，且已獲技術轉移，另外中央研究院細胞與個體生物學研究所研究員吳漢忠，則開發4種新的登革熱病毒抗體、標靶抗癌藥物傳輸系統，兩人同獲行政院院長賴清德親自頒獎表揚。

洪煥毅的研究，主要是將廢液晶面板玻璃製作成為高效能奈米孔洞玻璃的重金屬吸附材料，不僅提高廢棄物的再利用價值，更發展出一種全新的低成本、高效率且環保的重金屬廢水處理方式，同時可改善國內目前面臨的廢液晶面板去化，以及重金屬廢水汙染兩大難題，展現出創新、跨領域、高應用性的研究精神。

洪煥毅的研究已技術轉移，國內LCD、電子廢棄物廠商與國外大型電子廢棄物處理廠等，皆已採用他的研究技術成果，而技轉金額已超過新台幣7億元，其技轉技術兼具環保與經濟雙重效益，亦為循環經濟產業技術之新典範。

吳漢忠則致力於癌症及傳染病兩大研究領域，在登革病毒研究部分，已成功開發辨別4種登革病毒抗體，具備高靈敏度和專一性之體外偵檢套組，試劑效力，更比起目前市售的快篩試劑效果更優異。

在標靶抗癌藥物傳輸系統研究的部分，吳漢忠的研發成果，更具有極大的臨床潛力，突破癌症治療目前所面臨的瓶頸，創新研究已領先國際，其研究成果已完成13項技術授權(含36項專利)給生技產業；技轉金總額超過新台幣2億5000萬元，預計將成為國家未來重要研發成果之一。

行政院為表揚傑出科技人才對國家社會之優異貢獻，每年舉辦「行政院傑出科技貢獻獎」，以資鼓勵。今年本獎項自4月公開受理推薦，獲推薦及主動發掘案共28件，為秉持獎項公平及公正性，不只成立「推薦審查會」，更依領域特性分設「自然科學與工程組」、「生物醫農組」、「人文社會與科教組」三個審查小組進行個案審查，還聘請有關部會首長、學術研究單位首長及學者專家等29人組成「審議委員會」進行決選。

(旺報 )