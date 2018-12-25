花蓮議長頭龍張峻奪下 綠營施金樹跑票黨部嗆開除

國民黨籍花蓮縣議員張峻（左）、潘月霞（右），當選花蓮縣議會第19屆正、副議長。（許家寧攝）

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副議長張峻（右）當選新任議長，原議長賴進坤（左）交接印信。（許家寧攝）
民進黨六連霸議員「議會長青樹」施金樹，兩度跑票，恐面臨開除黨籍處分。（許家寧攝）

花蓮縣議會龍頭爭奪戰，國民黨籍原副議長張峻拿下17票驚險勝過同黨的張正治12票， 順利「更上層樓」坐上議長寶座，不過曾追隨黃信介「元帥東征」的原民進黨議會黨團總召施金樹「臨陣落跑」，仍票投藍營張正治，恐面臨黨紀開除處分。

花蓮縣議會25日上午進行正、副議長選舉，選情激烈，外界預料「雙張」張峻、張正治之爭五五波，第一輪選舉開票結果張峻拿下15票、張正治拿下13票，雙方未過半，不過張正治當場認輸，建議主席「不用再浪費大家時間」，不過依規定完成第二輪選舉，最後由張峻勝出。

本屆花蓮議長之爭，議會最大黨國民黨33席共拿下23席、民進黨3席，無黨籍7席，議長寶座十拿九穩，張峻、張正治互不相讓，期間傳出有黨員至黨中央「溝通」喬議長，更有10名「擁張派」自行決議推薦張正治，黨中央直到選前一天拍板開放競選。

民進黨因本次腰斬只剩三席，沒有推舉人選，黨中央祭出黨紀下令不準跑票，綠營張美慧、黃振富均「投自己」，六連霸議員施金樹卻在2輪投票均投給張正治，民進黨縣黨部主委陳景豊說，已報請中央開除黨籍。傳施金樹恐先行退出入黨30年的民進黨。

至於，縣議會副議長選舉結果，國民黨籍議員潘月霞獲20票當選，張正治獲5票，選後神情凝重步出議會。張峻表示，未來會秉持和諧理性溝通協調來監督縣府，然後也會全力來支持徐榛蔚縣長來推動縣政，讓花蓮未來會更幸福更美好更快樂。

(中時 )

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