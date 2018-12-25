彰化縣龍頭爭霸戲劇性跑票，謝典霖、許原龍第4次蟬聯正、副議長

2018年12月25日 12:33 中時 吳敏菁

國民黨推派謝典霖、許原龍搭檔競選正副議長，謝典霖、許原龍分別都獲得41、40票，第4次成功蟬聯正、副議長，宣示就職。（吳敏菁攝）

彰化縣會25日舉行第19屆議員宣示就職後，54席議員旋即進行正、副議員選舉投票，國民黨推派謝典霖、許原龍搭檔競選正副議長，謝典霖、許原龍分別都獲得41、40票，第4次成功蟬聯正、副議長。

謝典霖這次完全囊括了國民黨和無黨票源，但戲劇性緊接著副議長投票，謝典霖也得到1票，許原龍得到40票。事後，新科議員、無黨陳銌銌也是前國民黨議員張東正太太坦承，副議長得票也投給謝典霖了，「投錯了，菜鳥、菜鳥，沒經驗」。

此外，民進黨推派賴清美和尤瑞春搭檔競選正、副議長，分別得到12票，時代力量吳韋達投自己1票。

第19屆縣議員選舉結果，國民黨28席，民進黨12席、無黨13席、時代的力量1席；國民黨穩居第一大黨，提名謝典霖和許原龍角逐正、副議長寶座，尚未開票，已經十拿九穩，而開票結果，除了民進黨、時代力量，更囊括了所有國民黨和無黨籍的票源，一票都沒跑，較上次分別得票36、37票更成長。

民進黨這次席次往下掉，儘管勢力不足以和國民黨抗衡，為了展現團結的氣勢，還是推出自己的人選，由資深議員賴清美、尤瑞春搭檔，分別得到12票，也是拿下民進黨所有票數、沒跑票。

宣誓就職，謝典霖表示，未來不分黨派，感謝議員支持得到連任，未來也會秉持府會和諧，理性督促縣政，為民發聲。許原龍說，謝謝支持，會協助議長監督縣政。

(中時 )