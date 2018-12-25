朱立倫宣布投入2020年總統大選 馬英九表支持

2018年12月25日 12:50 旺報 許昌平

卸任新北市長的朱立倫宣布將成立工作室，投入2020年總統選舉。他說，這是很清楚的目標，將為台灣打拚、與國際接軌，尋找解決問題的方法，並以新北市施政經驗推廣到全國。對此前總統馬英九已表達支持之意。

據中央社報導，朱立倫今天（25日）正式對外宣布投入下屆總統選舉，他受訪時表示，民眾期待他投入2020年總統選舉，「我的目標也很清楚，就是2020為台灣打拚」。

對於新北市長朱立倫卸任後將成立競選總統辦公室，前總統馬英九先前已表示祝福。至於是否支持朱立倫參選，他說，願意參選的人、又願意幫國民黨服務的人，「我們都支持」。馬英九23日舉辦「八年執政回憶錄」新書簽書會後，接受媒體訪問，做出上述表示。

朱立倫在近日各種市政活動受訪時，都會被問到是否要參與總統選舉，他總是很含蓄回答，並未充分表態，只預告今天會說明動向，不賣關子。今天受訪時很明確說明，他將在2020年為台灣打拚的目標。

朱立倫說，目前中國國民黨尚未進入初選，因此，他將先充電與學習，到各地聽聽民眾的心聲，走訪台灣各地聽聽大家的意見，尋找解決台灣問題的方法，另外，台灣需與國際接軌，要有國際競爭，若有機會他也將到國外參訪。

他昨天受訪時還表示，國民黨內有意競選總統者，絕對不會是彼此的對手，「黨內最後出線的人，一定要得到每位同志的祝福跟支持」。

朱立倫今天在交接典禮後受訪表示，非常謝謝所有市民給他8年時間一起打造新北市，現在開始的身分就是市民，會先到各地學習充電。他說，大家對國家的未來有許多想法，希望拜訪民眾充電學習。

朱立倫說，他將不拘形式去見各領域的朋友，大家一起發掘問題，一起找到解決的方法。他說，不會拘泥形式成立競選辦公室，會有工作室，但在籌劃中。

朱立倫規劃的工作室，先以卸任的民政局長江俊霆、卸任的新聞局主任秘書黃詩婷為基本成員。因朱立倫一直守口如瓶，黃詩婷直到上午朱立倫宣布成立工作室後，才知道她並未失業。

朱立倫卸任後，在新任市長侯友宜的陪同下離開市府，大廳擠滿歡送的市府員工，有的送花、送巧克力、持海報、有的爭相握手，甚至有人高喊「總統好」。群眾夾道歡迎，讓朱立倫、侯友宜兩人幾乎寸步難行。

朱立倫的妻子高婉倩在市府大門迎接時說：「要把老公接回家了。」隨後，朱立倫與妻子擁抱，並回頭與所有人揮手，並與車上等待的兒女一起離開。他說，目前先陪家人休息幾天，兒女剛回台灣過耶誕假期，他想要一段親子時光。

朱立倫在交接後致詞時，細數他在8年新北市長任內的政績，包括國民運動中心、創造在地就學、就業、教養的環境，他成為市民，會與大家一起呼吸、一起工作、一起成長，用新北的建設經驗推展到台灣每個角落，讓台灣更幸福、更平安、充滿希望。

(旺報 )