與韓一握泯恩仇？ 楊秋興：媒體興風作浪

2018年12月25日 12:46 中時 柯宗緯

高雄市長韓國瑜25日就職典禮，前高雄縣長楊秋興成為媒體關注焦點，連日來他為了入不入閣，惹得滿身腥，昨更被爆他「情感勒索」，惹得韓頗有怨言。但今天韓國瑜主動與楊秋興握手，被解讀難道是「一握泯恩仇」？對此，楊秋興說，彼此是戰友，哪來的仇，認為是媒體興風作浪。

楊秋興今觀禮後，民眾熱情獻暖「你幫忙很多啦」、「大功臣」，一甩近日政治紛擾，難得露出笑容。他透露，昨天與韓國瑜通過兩次電話，至於內容他則保密不願多說。

他僅強調，自己與韓國瑜兩人本來就沒有仇啦，是一起奮戰的同志。媒體問及「沒有入閣會不會覺得委屈？」他笑說「ok啦」，他也要考慮身體狀況啊。

他知道韓市長肩上背重擔，未來自己會到處旅遊，但願意作為他諮詢的對象，在不同崗位也可以協助韓市長，「只要他有吩咐，我都可以來幫忙。」

他也期許韓市長，趕快招商引資，創造工作機會，讓年輕人回流；另外把貨物賣出去，讓農民等行業收益增加，而帶人進來，旅館等百業興起，人民燃起希望敢消費，經濟才會活絡。

至於他日前爆料韓國瑜身旁有「小紅衛兵」干政，他今說，「這容我保留，改天再說！」另針對媒體報導，他提議撤換38區區長，他直斥不是事實，區長是事務官，他沒有做此要求。

(中時 )