俄媒：陸用S400攔下8.8馬赫高超音速靶彈 將成台海利器

2018年12月25日 12:51 中時 李文輝

中國大陸作為俄羅斯S-400防空反導系統的第一個海外使用者，試射消息引起外界高度關注。中共黨媒《環球時報》今天引述俄羅斯《觀點報》日前報導稱，大陸使用S-400系統成功攔截高超音速靶彈，顯示出該導彈的強大性能。俄專家直言，S-400導彈在這次試射表現出的極遠射程，在未來可能的台海衝突中，將發揮重要作用。

報導稱，俄軍事外交消息人士透露，此次測試工作於12月上旬在大陸國內靶場進行。「在類比敵方實施高強度電子干擾條件下，中方使用S-400系統配備的48N6E導彈，在約250公里外成功攔截了速度為每秒3公里（約8.82馬赫）的高超音速彈道導彈靶彈」。

新加坡《聯合早報》24日稱，S-400能有效應對彈道導彈和巡航導彈，號稱現役性能最佳的遠端攔截防空導彈。報導提到，此前俄方運輸船隻在首批S-400交付過程中遭遇風浪，導致部分設備損壞，因此延誤交付時間。此外，S-400是龐大的系統，從訓練到實彈試射也需較長時間。

俄國專家認為，大陸這次試射，S-400系統摧毀高超音速靶彈，「是俄羅斯武器最有效的廣告」。俄軍事專家亞歷山大·戈利茨稱，這次被攔截的靶彈速度為每秒3公里，相當於中程彈道導彈的飛行末段速度。「毫無疑問，S-400證明了它對中程導彈的攔截能力」。俄科學院遠東研究所專家瓦西里·卡申表示，S-400導彈在這次試射中表現出的極遠射程，在未來可能的台海衝突中將發揮重要作用。

俄「今日經濟」網稱，俄羅斯前空軍副司令艾捷奇·比熱夫中將稱，大陸成功試射S-400是俄國防部在國際舞台上的重大成就。大陸購買S-400系統後，首先進行最大參數和最複雜條件下的測試，這是一種國際標準做法。報導提到，不清楚大陸是否引進了射程達400公里的40N6導彈，該導彈不久前才裝備俄軍。俄專家稱，只有配備這種導彈，S-400才具備完整的戰鬥力。

(中時 )