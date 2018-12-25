嘉義市議長莊豐安第1輪投票當選、副議長蘇澤峰第2輪投票過關

2018年12月25日 12:48 中時 廖素慧

嘉義市卸任議長蕭淑麗 （左）交接印信給新科議長莊豐安（右）、吳上明議員監交。（廖素慧攝）

嘉義市卸任議長蕭淑麗 、新科議長莊豐安與新科議員合照。（廖素慧攝）

嘉義市卸任議長蕭淑麗揮手道別。（廖素慧攝）

嘉義市議長選舉25日選出第2任當選議員的無黨籍莊豐安，莊豐安以12票過關，原先傳出陳姿妏議員也要問鼎議長，但最後陳姿妏陣營開放各自開放投自己，莊豐安獲得民進黨黨團及部分無黨籍議員支持，而剛好過半數的12票當選第10屆議長。

嘉義市本屆議員共23席，正副議長由議員投票選出，必須過半數即12票才算過關，副議長第一輪投票，蘇澤峰獲得11票，未過半數，蔡榮豐獲得他自己及無黨籍新科議員凌子楚共2票，展開第2輪投票。

第2輪投票蘇澤峰獲得12票，蔡榮豐得3票，張榮藏獲7票，蔡永泉得1票，蘇澤峰12票過半數當選副議長。

莊豐安、蘇澤峰隨後宣誓就職，由嘉義地方法院庭長洪嘉蘭監誓，隨後卸任議長蕭淑麗、新任議長莊豐安交接印信，由內政部龔署長監交，蕭淑麗與第10屆議員拍合照，唯有卸任副議長郭明賓、廖天隆雖當選連任，卻投票完即閃人，未拍合照。

莊豐安致詞說，「這是嘉義市第一次擺脫派系政治」，進行議會平權改革的開始，感謝蔡榮議員雍容大度，願意栽培後進，成就終結派系。此為莊豐安原擬與蔡榮豐搭檔爭逐正副議長，不料中途「換手」，改由蘇澤峰搭檔。

(中時 )