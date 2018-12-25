陳思宇不可能回鍋市府！陳建銘：選不上明年再選

2018年12月25日 12:37 中時 李依璇

代表白色力量出征北市立委輔選的陳思宇，卸職後首日在議員父親陳建銘的陪同下，一起前往社中街市場掃街拜票，陳建銘強調，就算選舉結果不如意，「也不可能回鍋市府！」立委補選沒有選上，就會立刻參與明年的立委選舉，不會有別條路。

陳思宇宣布投入選戰後，陳建銘今是首次與女兒同台拜票，陳建銘指出，年輕人參政有他辛苦的地方，這一次的選戰由陳思宇負責操刀，經營規畫都由她發想，他只是在旁邊擔任顧問、幕僚，「年輕人總是要走出自己的一條路，不能夠一直待在在長輩的陰影下」。

另外，他也強調，就算選舉結果不如意，「也不可能回鍋市府！」立委補選沒有選上，就會立刻參與明年的立委選舉，「不會有退路，就是繼續經營，現在選完沒選上，就是明年繼續選」，有比較才知道誰做得比較好，既然參選了，就不會再回市府任職。

值得注意的是，對手何志偉數小時後也將來到社子市場掃街拜票，對此，陳建銘則說，事先並不知道，但選戰各憑本事，而且選舉是一樁喜事，不需要搞得烏煙瘴氣。

陳建銘進一步指出，這次選舉不會做看板、旗子，「大家都知道，保證金20萬或許是一個門檻，但真正的門檻是選舉的經費，選舉花了大把經費，那政治人物是否還能為民眾盡心盡力，還是為財團服務？」似乎暗酸在士林大同區插滿競選旗幟的何志偉。

(中時 )