兩岸城市交流 陸學者：合作前提是「九二共識」

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九合一大選民進黨大敗，新任縣市長25日正式就職，未來兩岸城市交流受到關注。此前陸委會主委陳明通重申「兩岸城市交流不要有政治前提」，然而大陸《環球時報》25日刊登廈門大學台灣研究院教授張文生文章指出，城市交流合作前提就是「九二共識」。兩岸城市交流理當在拉近兩岸民眾的政治認同，共同反對「台獨」，推進兩岸人民的心靈契合等方面發揮積極作用。城市交流不是為了交流而交流，也不是只拼經濟不談政治的「兩面性」交流。

大陸《環球時報》25日刊登張文生文章「兩岸城市交流有個前提不能忘」指出，台灣九合一選舉的結果反映台灣民眾對蔡英文政府的不滿，尤其是蔡英文不承認「九二共識」，惡化兩岸關係，進而直接損害台灣基層民眾的利益。因此，就任高雄市長的韓國瑜在競選中公開承認「九二共識」，喊出「貨出得去，人進得來，高雄發大財」的口號。

張文生認為，大陸方面當然歡迎包括商業往來在內的兩岸交流重新恢復起來。大陸國台辦發言人此前明確回應，「在對兩岸關係性質、兩岸城市交流性質有正確認知的基礎上，我們歡迎台灣更多縣市參與兩岸城市交流合作」。這表明，兩岸城市交流是有前提的，並非是「毫無條件」的。

之所以重視此前提，張文生指出，首先，民進黨直到現在仍反對兩岸交流有政治前提。民進黨目的是把「否定九二共識」作為兩岸關係、兩岸城市交流的政治前提，這種頑固堅持台獨路線的做法是無助於開啟和促進兩岸城市交流。

其次，只談城市交流、經貿交流，卻把「九二共識」空心化的傾向。台灣社會確實有一些民眾，他們搞不清楚「九二共識」的內涵，心中想的是，只要有錢賺，管它「九二共識」是什麼。這也是為什麼大陸必須把「九二共識」的核心意涵是「大陸和台灣同屬一個中國」界定清楚的原因。

最後，歷史的偏差應當引以為戒。在馬英九執政時期，兩岸交流日益開放，但是台灣民眾的認同卻日益疏離，最後走上了「反中反服貿」的極端道路。

(中時 )

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