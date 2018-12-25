大陸明年起50餘種抗癌藥原料零關稅 有望助推抗癌藥集體降價

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今年7月，電影《我不是藥神》的熱映，引起大陸社會關注抗癌藥物價格過高的問題。《北京日報》25日報導稱，大陸財政部日前公告，自明年1月1日起將調整部分商品的進出口關稅。其中有多達50餘種的抗癌藥原料屆時將實現「零關稅」，藥業相關人員表示，「這次如此眾多的抗癌藥和罕見病藥等原料都實現了零關稅，一定會促使相關藥價再次降低。」

報導指出，這次大陸官方將對700餘項商品實施進口暫定稅率。其中最為引人關注的，就是新增對部分藥品生產原料實施零關稅，這包括了多達50餘種的抗癌藥原料，如醋酸曲普瑞林、福美坦、依西美坦、酒石酸長春瑞濱、硫酸長春新堿、鹽酸托泊替康、鹽酸伊立替康，其稅率均是從4%降為0。

同時，抗癌藥原料來那度胺稅率則是從9%直降為0。罕見病藥原料青黴胺、利魯唑、波生坦的稅率是從6.5%直降為0；罕見病藥原料?非尼酮則是從9%直降為0。抗血清、其他血分及免疫製品、人用疫苗等醫藥製品這次也有涉及，其稅率是從3%直降為0。

報導稱，此前原料漲價正是藥價提高的最重要推手之一。來那度胺是美國新基公司研製的，用於治療多發性骨髓瘤的藥物，目前雖然在大陸上市，但大陸的來那度胺主要來源於國外進口，價格更是接近天價，前幾年一片來那度胺25毫克的售價在2700元人民幣（下同；約合12200元新台幣）左右，患者需要一天服用一片，很多人因此不堪重負。

報導指出，2017年來那度胺進入大陸醫保，25毫克的來那度胺報銷後一片的價格是1102元，便宜了60%，可是患者一年的費用還是多達30多萬元。

報導稱，北陸藥業相關工作人員王勝陽分析，「這次如此眾多的抗癌藥和罕見病藥等原料都實現了零關稅，一定會促使相關藥價再次降低。」

(中時 )

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