中檢首拍賣110顆比特幣 無人問津慘流標

2018年12月25日 12:50 中時 陳淑芬

台中地檢署成立中檢拍賣小棧，首度開張拍賣自小客車及比特幣，吸引不少人到場。（陳淑芬攝）

扣押物變價拍賣，賣車、3C及精品都不稀奇，台中地檢署25日進行全國首度比特幣變價拍賣，檢警偵辦一起吸金洗錢案查扣110顆比特幣，被告同意每顆以美金5千元為底價，因比特幣價格波動，拍賣當時交易所平均價格僅為美金4080元(約台幣12萬5千元)，拍賣官詢問在場人士，並無人願意投標而流標。

台中地檢署在二辦大樓後方成立中檢拍賣小棧，拍賣查扣物，25日上午8時首度開張，進行5部車輛及110顆比特幣變價拍賣，由地檢署檢察官林俊言擔任拍賣官。這是全國拍賣查扣物出現比特幣的首例，備受矚目。

台中地檢署表示，這批比特幣是檢警偵辦一宗吸金洗錢案件，查扣110顆比特幣，此案以被告同意變價拍賣為原則，被告同意拍賣條件為起標價格每顆不及美金5千元，則不進行變價拍賣，參與投標民眾願意以美金5千元以上投標，不在此限。

台中地檢署為了進行比特幣拍賣，在2、3個月前就著手研究比特幣的交易移轉方式，為防止洗錢等弊端，要求投標者必須實名登記，且不接受現金，並提出自己的電子錢包，透過本人、配偶及直屬親屬的名義匯款。

據了解，在檢警查扣到被告同意拍賣期間，比特幣交易均價約在美金6千元至7千元間震盪，但近期價格波動劇烈，25日上午8時比特幣交易所的交易均價為美金4080元，拍賣官現場詢問在場人士，並無人願意投標，這宗全國首例比特幣拍賣現場流標。

(中時 )