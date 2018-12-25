《環時》社評：批新疆罵寧夏，一些西媒偏執而不自知

2018年12月25日 13:07 中時 李文輝

歐美媒體近來出現對新疆治理新一輪的攻擊。甚至宣稱，寧夏等西部穆斯林較多省區正「複製」新疆做法，對穆斯林實施大規模監視。中共黨媒《環球時報》今天社評指出，寧夏治理「新疆化」是美國媒體的最新捏造。寧夏與新疆有很大不同，前者沒有密集的暴恐襲擊，也沒有嚴重的分離主義思想傳播，試圖引導寧夏與新疆類比，本身就是境外勢力試圖圍繞大陸內部事務「帶節奏」的新嘗試。

社評稱，大陸不是一些西方人眼裡的「奇怪國家」，經濟社會發展在這個國家高速進行，嚴重的問題得到認真對待和解決。新疆前些年反覆出現嚴重暴力恐怖主義襲擊，極端化思想氾濫，這種局面就必須結束。這比美國年年因槍擊案死幾萬人，槍械管理卻毫無進展，更是一個負責任國家的應有表現。

社評指出，新疆這兩年的治理被實踐證明是成功的，新疆去極端化的一些經驗不僅值得大陸其他地方借鑒，也值得世界謙虛對待之。美國和西方輿論出於偏見惡毒攻擊新疆治理，歷史將證明這樣做是可恥的。他們不用對新疆民眾福祉負責，任意放縱抹黑、打擊新疆已經產生效果的治理。

社評強調，美媒把寧夏擴大安裝攝像頭、設立便民警務站都牽強附會地解讀成「控制穆斯林」，那些人不知道會怎樣解釋大陸沿海地區大量普及的安裝攝像頭。

社評解釋，新疆便民警務站建得比較密，是前幾年嚴峻反恐形勢逼出來的。絕不相信寧夏或其他西部省區會建成同樣密集的警務站網路，因為沒有那樣的需要。大陸有限的財政收入，也不可能不計成本地支援超出實際需求的安保消費。

社評質疑，一些美國和西方菁英掉入了令人絕望的對陸偏見。他們相信大陸正建立不斷將控制力極端化的「警察國家」，認為這是大陸政治安全感的主要來源。實際上，大陸是這些年經濟社會發展、尤其是改善民生強調最多的國家之一。在大陸，政治穩定同時被廣泛看成是民生基礎。

社評表示，對於維護新疆穩定，去極端化一直不是孤立行動，加強民族團結被看成是新疆長治久安不可或缺的基礎建設。民族隔閡在很多國家已被默認和接受，因而不同程度地存在一些實際上的「種族隔離」。

(中時 )