元旦連假來台南衝古蹟 台日明星貓伴遊

2018年12月25日 14:49 中時 曹婷婷

想好怎麼迎接2019年元旦連續假期嗎？赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城4大古蹟景點首度邀請來自日本超熱門動畫《妖怪手錶》「吉胖喵」以及台灣動畫明星「小猫巴克里」與大家同遊古蹟，還有限量贈品等你拿，連假闔家大小同遊古蹟，來跟雙貓巧遇！

台南市文化局迎接2019年元旦連假，古蹟區推出眾多創意活動迎接貴客，這次特別邀請最受大小朋友喜愛的「小猫巴克里」和「吉胖喵」台日雙貓合體。出身台南的小猫巴克里是台灣動畫原創角色，勇敢、充滿好奇心的形象，深受國人喜愛。《妖怪手錶》主角之一吉胖喵，可愛萌樣同樣擄獲大小朋友的心，雙貓將在元旦連假期間化身古蹟一日大使，並擔任一日驗票員，與您相見歡！

他們還將帶來帶動跳舞、互動遊戲、有獎徵答等，獎品包括小猫巴克里與臺南在地廠商鳳盒子、瓜瓜園合作的商品，吉胖喵則準備妖怪徽章及紋身貼紙等，難得機會千萬要把握！

此外，深受好評的「古蹟音樂沙龍」、「樹屋音樂會」、「街藝幻想曲」也將一連4天在各古蹟帶來目不暇給的精采演出。「街藝幻想曲」在元旦連假拉開序幕後，接連下來的1、2月每周六、日也都將在億載金城帶來豐富有趣、該景點限定的表演。台南水道淨水池區及原台南廳長官邸因應元旦假期，也將不休館持續開放參觀。

古蹟特色商品近期爆紅，尤其是台南古蹟景點獨賣並熱銷的「成功啤酒」、「成功洋芋片」、「至聖點心麵」、「功名筆」、「古堡愛情鎖」等，趁著玩賞古蹟還能順便採買。

另，文化局特別推薦「德記洋行紀念酒及紀念茶」，限量組數目前已完售倒數，歡迎踴躍購買！只要150元就能玩遍四大古蹟景點、園區不限金額還享消費9折優惠的「古蹟漫遊券」好評延長販賣到2019年3月3日，趁著元旦連假就購買古蹟漫遊券衝一波，來台南玩遍古蹟吧！

(中時 )