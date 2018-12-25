竹北市民代表會主席選舉 林啟賢連任

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竹北市民代表會25日舉辦第9屆代表宣誓就職暨主席副主席選舉，今年採記名投票，出席人數過半，由在場代表選出主席林啟賢、副主席葉信輝，林啟賢不僅4連霸當選，也再度連任主席。竹北市代表會主席選舉也爆發賄選疑雲，原副主席田耕豪25日缺席，疑因賄選遭審理中。

據了解，竹北市民代表會第9屆主席、副主席競爭激烈，除了林啟賢爭取連任外，原副主席田耕豪也有意爭取主席之外，國民黨也提名田耕豪參選，未料在選舉前夕爆發賄選，約10名代表遭約談，其中田耕豪也因尚在審理，而未能出席宣誓就職。

25日一共19名代表均宣誓就職，10人簽到參與選舉，超過宣誓就職人數半數，由葉信輝、朱健銘、曾金清、林宇洋、林祺烜、曾美琴、陳冠宇、林啟賢記名投票，選出主席林啟賢、副主席葉信輝，而蔡蕥鍹、陳秀玲在主席、副主席選舉均投給自己。

第9屆代表會共有10人為新科代表，連任也10人，其中林祺烜連任7屆最資深，25日也擔任主持人，而曾美琴、林啟賢均是4連霸。林啟賢致詞時表示，與副主席葉信輝的組合「非常圓滿」，他說「今天當選一點喜悅也沒有」，希望未來能凝聚20名代表的共識，與市長何淦銘配合，當最好的監督，也協助推動市政，也期許各位代表莫忘初衷，共同為竹北市努力。

(中時 )

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