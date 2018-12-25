許修睿、余邦彥當選新竹市正副議長

新竹市議會第10屆正、副議長選舉25日上午登場，最後由許修睿（右）、余邦彥分當選正、副龍頭。（陳育賢攝）

友善列印
中時
許修睿（左）、余邦彥25日宣誓就任正、副議長。（陳育賢攝）
25日上午剛選舉產生的新竹市議會第10屆議長許修睿。（陳育賢攝）

新竹市議會第10屆議員25日上午10時宣誓就職，隨後舉行正、副議長選舉，結果沒有意外，占過半絕對優勢的國民黨推出的原副議長許修睿與議員余邦彥，雙雙在首輪即分別以21票當選正、副議長。

新竹市議會今上午先舉行議長選舉，投票結果許修睿在34席次中，囊括21票，不過，同黨同志前議長鄭成光與議員鄭正鈐都投給自己，但許修睿也另獲無黨籍議員彭昆耀與田雅芳支持。

對於為何會跑票，鄭正鈐表示是因一時緊張不小心，看到選票的第1格是就蓋下去，但發現錯蓋給自己時已為時已晚，雖然議長許修睿高票過半順利當選，但還是對許修睿很抱歉，一投完票就不斷向許修睿道歉。

而許修睿則表示，鄭正鈐確實向他道歉，指是投錯了，但依照黨紀規定，凡跑票的都要被祭以開除黨籍的黨紀處分。

前議長鄭成光則是抗議黨部在產生議長人選時，不符程序正義，今天他也將議長票投給了自己，副議長則投廢票。

而民進黨團推出的議長人選李妍慧則獲全部黨籍議員支持，獲得6票，另，無黨籍吳國寶1票、時代力量廖子齊3票、綠黨劉崇顯1票。

隨後進行的副議長部分，余邦彥也獲得絕對過半的21票，另，民進黨推出的副議長人選曾 資程獲全黨支持6票，無黨的吳國寶投自己1票、彭昆耀投自己1票、鄭成光投廢票、綠黨劉崇顯投自己1票、時代力量林彥甫3票。

(中時 )

竹北市民代表會主席選舉 林啟賢… 嘉義市長交接 黃敏惠受熱情歡迎 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。