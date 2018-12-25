許修睿、余邦彥當選新竹市正副議長

2018年12月25日 13:04 中時 陳育賢

許修睿（左）、余邦彥25日宣誓就任正、副議長。（陳育賢攝）

25日上午剛選舉產生的新竹市議會第10屆議長許修睿。（陳育賢攝）

新竹市議會第10屆議員25日上午10時宣誓就職，隨後舉行正、副議長選舉，結果沒有意外，占過半絕對優勢的國民黨推出的原副議長許修睿與議員余邦彥，雙雙在首輪即分別以21票當選正、副議長。

新竹市議會今上午先舉行議長選舉，投票結果許修睿在34席次中，囊括21票，不過，同黨同志前議長鄭成光與議員鄭正鈐都投給自己，但許修睿也另獲無黨籍議員彭昆耀與田雅芳支持。

對於為何會跑票，鄭正鈐表示是因一時緊張不小心，看到選票的第1格是就蓋下去，但發現錯蓋給自己時已為時已晚，雖然議長許修睿高票過半順利當選，但還是對許修睿很抱歉，一投完票就不斷向許修睿道歉。

而許修睿則表示，鄭正鈐確實向他道歉，指是投錯了，但依照黨紀規定，凡跑票的都要被祭以開除黨籍的黨紀處分。

前議長鄭成光則是抗議黨部在產生議長人選時，不符程序正義，今天他也將議長票投給了自己，副議長則投廢票。

而民進黨團推出的議長人選李妍慧則獲全部黨籍議員支持，獲得6票，另，無黨籍吳國寶1票、時代力量廖子齊3票、綠黨劉崇顯1票。

隨後進行的副議長部分，余邦彥也獲得絕對過半的21票，另，民進黨推出的副議長人選曾 資程獲全黨支持6票，無黨的吳國寶投自己1票、彭昆耀投自己1票、鄭成光投廢票、綠黨劉崇顯投自己1票、時代力量林彥甫3票。

(中時 )