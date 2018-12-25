嘉義市長交接 黃敏惠受熱情歡迎 涂醒哲被噓中場閃離

嘉義市卸任市長涂醒哲（左）交印信給新任市長黃敏惠 （右），法務部長蔡清祥監交。（廖素慧攝）

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新任市長黃敏惠上台受到熱烈歡迎，她也熱情回應。（廖素慧攝）
嘉義市卸任市長涂醒哲（左）致詞酸言酸語，新科市長黃敏惠及觀禮者淡定。（廖素慧攝）
嘉義市卸任市長涂醒哲伉儷（左）與新任市長黃敏惠 （右）家人互相致意。（廖素慧攝）

第10屆嘉義市長交接典禮25日舉行，卸任市長涂醒哲交官緩給新任市長黃敏惠，由法務部長蔡清祥監交，涂醒哲數細4年政績，並喊「涂規黃隨」，現場噓聲四起，黃敏惠上台時掌聲熱烈，她感謝涂市長的努力時，涂已轉身走人，留下空位，眾人面面相覷。

市長印信交接，由法務部長蔡清祥監交，卸任市長涂醒哲將印信交給蔡清祥，蔡清祥再交給新任市長黃敏惠，完成交接儀式。

涂醒哲一開始說「上台要被期待，下台要被懷念」，但後來話鋒一轉，酸言酸語4年前黃敏惠卸任前丟爛攤子給他，接著他細數自己4年執政政績，並強調他已打下基礎建設的基石，鐵路高架化工程、彌陀映月橋完工、治水有效、水資場，將嘉義市帶往智慧科技、國際城市的路上，拜託黃市長「涂規黃隨」。

涂醒哲的話未落地，現場噓聲四起，更有人高喊「黃市長會讓嘉義市更好。」黃敏惠上台時，全場歡聲雷動，氣氛熱鬧，她開場感謝涂4年的努力時，一回頭卻發現涂的位子空空如也，涂本人已離去，眾人錯愕，面面相覷。

黃敏惠偕母親黃鄭梅子、夫婿蔡宗佑醫師、國民黨雲嘉南區總督導陳政寬等人出席，涂醒哲偕夫人鄭玉娟及女兒涂巧吟夫婦出席，立委李俊俋觀禮。

(中時 )

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