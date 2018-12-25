中州科大詹志強客家料理奪冠 再戰世界廚藝賽

2018年12月25日 13:22 中時 謝瓊雲

詹志強(右2)擁有豐富的比賽經驗與資歷，將繼續挑戰世界廚師A級賽事的IKA德國烹飪奧林匹克大賽，希望把台灣客家料理推向世界美食的殿堂。（謝瓊雲攝）

詹志強(後排右2)廚藝精湛，忙碌之餘選擇重回校園進入中州科大進修，加強學習行銷流通管理專業，希望自身經營的客家料理餐飲事業更加穩健成長。（謝瓊雲攝）

詹志強(右1)參賽的主菜「花果遇見客」及點心「果香、花香、戀客香」。（謝瓊雲翻攝）

中州科技大學二技進修部行銷與流通管理系一年級學生詹志強，參加臺中世界花卉博覽會「花香、果香、客醬香－全國客家美食料理比賽」，在社會組近百支隊伍中一路過關斬將、勇奪冠軍，獲頒10萬元獎金，堪稱「客家料理界食神」。他將繼續挑戰世界廚師A級賽事的IKA德國烹飪奧林匹克大賽，希望把台灣客家料理推向世界美食的殿堂。

「保留傳統、持續創新」，是今年40歲的詹志強對客家料理的堅持！他目前在南投埔里鎮經營家味香客家料理餐廳，不忘利用假日回校園進修；身為苗栗客家人，父親舉家搬遷至埔里定居，在山區種植水蜜桃、甜柿等水果；母親則傳承了廚師外公的好手藝，開設客家料理餐廳，因此他從16歲就在自家餐廳裡幫忙，也練就了一身真本事。

進入決賽的隊伍，幾乎都是餐飲科系老師或是業界行政主廚，比賽規定90分鐘內完成主食及點心，且須以「花」、「果」和「醬」等入菜、盤飾，詹志強為了比賽，常在半夜爬起來想菜單，與隊友整整練習二個月，研發出當季、在地「食用花、新鮮水果」結合客家醬缸文化的美味料理。

詹志強採用台中市和平區時令甜柿、搭配苗栗的茶花油、桂花醬，及客家福菜、高麗菜乾、新鮮蔬菜、紅糟、柿餅、洛神花等，運用低溫烹調、煎、炸、蒸、烤、炒、燉等各種方式，製作出主菜「花果遇見客」；並融合擂茶、高麗菜乾、金桔醬、客家湯圓、客家米苔目等食材完成「果香、花香、戀客香」這道點心，堅持保有客家原有的醬缸醬氣飲食文化，再搭配當季且在地食材，創新客家菜，果然脫穎而出，一舉拿下冠軍。

為了推廣台灣客家美食，詹智強選擇重回校園，進入中州科大行銷與流通管理系就讀，希望在營運管理、食材流通管理，及品牌行銷方面能更精進，也讓本身經營的客家料理餐飲事業更加穩健成長。獲獎無數的他廚藝精湛，未來他將繼續挑戰世界廚師A級賽事的IKA德國烹飪奧林匹克大賽。

(中時 )