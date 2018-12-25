女星一句話瓦解「24年心防」 小S無助痛哭：到底我會什麼

2018年12月25日 13:23 中時電子報 吳品瑤

「毒舌女王」小S雖已40歲且是3個孩子的媽，然出道多年來她始終維持完美體態、亮麗外貌，上鏡頭總展現自信滿滿的模樣，然近來她上實境秀，卻在節目中坦言私下其實相當沒自信，覺得自己就是個「中年大媽」，她還被好友宋佳一句話突破內心防線，聞言下一秒忍不住掩面崩潰痛哭！

小S近來加盟大陸實境秀《小姐姐的花店》挑戰當老闆娘，而她空檔時聊起入行以來的心情，首度吐露真心話，竟說其實對自己很沒自信，覺得會被大眾喜歡，是因為在螢光幕前討大家歡心，可私底下，「我就會覺得，我就是個媽媽，我就是個中年婦女」。

小S說自己每天都很努力維持身材，但仍常聽到網友酸言，說她虎背熊腰、不靠P圖就盡顯老態，這些都打擊著她的自信，好友宋佳聽了她的告白，心疼說：「你一點都不愛你自己」，瞬間瓦解小S的武裝，她起初還眼眶泛紅逞強：「你是要逼我哭嗎！」，沒想到下一秒掩面痛哭，完全崩潰，還無助問宋佳：「你會演戲，到底我會什麼啊？」，讓人聽了好心疼。

實際上小S時常透露律己甚嚴，某次她喝著紅酒，配菜是涮牛肉跟荷包蛋，表示這菜色其實是相當克制自己強烈食慾後做出的選擇，接著大喊其實好想吃豬血糕、麻辣鍋、泡麵、潮州粽等食物，一度面露委屈，忍不住吐實每每想到這些容易發胖的美食，「我都好想退出演藝圈喔」，足見她平時忍耐造成的壓力有多大。

(中時電子報)