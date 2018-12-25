公費HPV疫苗 宜蘭、澎湖陸續接種

2018年12月25日 13:51 中時 林周義

公費HPV疫苗小檔案。

公費HPV疫苗今（25日）由基隆成功國中打頭陣施打，宜蘭、澎湖將陸續於26日、28日跟進接種。國健署癌症防治組組長吳吳建遠表示，基隆成功國中已於今日上午11時30分完成49名國一女生的疫苗施打，接種率為94%，目前沒有學生出現不良反應。

國一女生公費HPV疫苗，原訂今年年底全面開打，但因碰上流感疫苗施打日期延後、地方衛生局局長交接而有所延誤。吳建遠表示，國健署今年HPV疫苗的採購量共14萬劑，預計將於明年10月流感疫苗開打前，完成國一女生HPV疫苗接種。

吳建遠指出，成功國中的女學生，接種疫苗後並無出現不良反應，僅有一名學生事前先行告知，接種任何疫苗都會頭暈。學生接種疫苗後，都於現場休息30分鐘再離開，該國中49名國一女生已於上午11時30分完成施打。

HPV疫苗共需接種兩劑，中間需相隔6個月。國健署表示，疫苗施打前，會主動提供疫苗簡介、效力、副作用等資訊，並由各地衛生局派員到校發放同意書，經家長同意後，才會為學生施打。接種當日，會由醫師評估學生身體狀況，再施打疫苗。過去自費施打二價HPV疫苗，一劑就得花上約3000元，一次需打兩劑，全面公費後，民眾可節省6000元的支出。

國健署提醒，若有特殊健康狀況，如發燒、懷孕，或有個人過敏史，應事先告知接種醫師。即使接種HPV疫苗，仍需留意安全性行為，並在30歲後定期進行子宮頸抹片篩檢，以達防治子宮頸癌的最大效益。

(中時 )