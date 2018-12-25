花蓮秀林鄉長王玫瑰就職典禮 場下抗議代表會主席選舉

新任秀林鄉長王玫瑰成功從資深科員升格為新科鄉長。（張祈攝）

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中時
秀林鄉長王玫瑰（右）今在環保局副局長饒瑞玲（中）監交下，從代理鄉長蔡光輝（左）手中接下印信，宣布正式展開4年的執政。
不滿「又是漢人當主席」，今有抗議民眾聚集代表會前，聲稱要捍衛「太魯閣族自治尊嚴，爭回鄉民代表主席權」。（張祈攝）

花蓮秀林鄉長王玫瑰今在公所前舉行就職交接典禮，溫馨場面卻狀況連連，先是宣示過程協助攝影的科員跌落舞台，致詞期間則有支持者突然昏倒，而位在會場下的代表會，則有不滿鄉代主席結果的群眾舉牌抗議，雖狀況一一解除，也讓新科鄉長王玫瑰感嘆，該發生的都發生了，未來4年一定會很順利。

在公所服務超過20年的資深科員王玫瑰，今年成功轉戰鄉長大位，也中止秀林鄉上屆6名鄉長的紀錄，王玫瑰今在環保局副局長饒瑞玲監交下，從代理鄉長蔡光輝手中接下印信，宣布正式展開4年的執政，王玫瑰也承諾絕對會做好做滿。

只是台上交接、致詞程序接連進行，台下狀況也不停發生，先是王玫瑰宣示過程，一名公所科員上台拍照不幸踩空當場「消失」台上，引來場下一陣笑聲，王鄉長致詞過程，又有支持者疑似因太熱昏厥，隨後由救護人員送往醫院，並無大礙。

同樣今天就職的第21屆秀林鄉代表會，11名代表大換血，僅3名熟面孔，其餘8名全是新任代表，今就職同步舉行正副主席選舉，最後由賴俊傑成功連任鄉代會主席，副主席則由林一郎當選。

「太魯閣族自治尊嚴，爭回鄉民代表主席權」，場外這次參選鄉長落選的田韻馨號召群眾舉牌抗議，抗議民眾不滿近年主席都不是當地太魯閣族人，主張應該將主席權回歸在地等訴求，三連任成功的主席賴俊傑回應，秀林鄉是個多元族群聚集地，不應區分彼此，強調自己服務鄉民的心不分族群，也感謝代表們的支持。

(中時 )

秀林鄉代會代表賴俊傑（左）成功連任第21屆秀林鄉代表會，林一郎（右）則為副主席。（張祈攝）
花蓮秀林鄉長王玫瑰今在公所前舉行就職交接典禮。（張祈攝）
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