卡管案羅生門 林濁水轟小英：出來說清楚！

教育部長葉俊榮宣布，台大校長遴選案雖有程序瑕疵，但勉予聘用管中閔。（本報資料照片）

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中時電子報
/整理報導

教育部長葉俊榮在內閣總辭之際，突然宣布綠營視為重大案件的台大校長遴選案，勉予同意管中閔上任，引發民進黨內大反彈！今日總統府也發聲明表示，葉俊榮的處理，讓大家措手不及！然而，前民進黨立委林濁水卻表示，就是小英模糊兩可的態度，才讓管中閔案鬧成羅生門，小英趕快出來說清楚！

葉俊榮在內閣總辭之際，宣布台大校長遴選案，「勉予同意」一事，引發黨內大反彈；先是政院祕書長卓榮泰口氣嚴厲，要求查明事實、追究責任；種種跡象看來，政院不像在清理戰場，反而是有點擦槍走火、意外讓葉俊榮同意放行管案。而總統府發言人林鶴明今表示，總統今上午已請行政院長賴清德官邸交換意見，總統認為，昨天這樣的處理，「讓大家措手不及」。

但是，看在林濁水眼裡卻是總統府到底在說那門子的話！他於臉書抨擊總統府在管中閔案，既說府方一貫立場是「由教育部依照權責辦理」。又說總統尊重行政院對本案的態度。但「教育部、行政院一個是拔管一個是擁管，在總統心中兩個都很正確？都該嘉獎？還是教育部擁管立場深得總統的心，所以承認擁得好，但是對行政院立場雖然不苟同，不承認行政院長有對部長的領導權，但尊重行政院可以有大大地對部長火大的權」？

林濁水砲轟如果蔡英文要繞過賴清德，直接下令部長必須擁管，展現她的「站在第一線的領導權」？那就不要偷偷摸摸，下令下星期開始，行政院會就整個搬到總統府召開，由總統親自主持，並請院長建立院會必須請假迴避的慣例，同時下令此令行政院長不得依憲法規定行使副署權，所以沒有拒絕副署的問題。

他更轟蔡英文看到事情鬧大了，民進黨內大反彈，才再度改口說，府院立場一致，她自己也非常錯愕。林濁水表示總統短短一天三易立場，而且聲音都講得很大，肯定所有的人聽了都比總統錯愕。羅生門真相是什麼，趕快站出來在迴廊講話講清楚。

(中時電子報)

文章來源：林濁水臉書

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