川普唉平安夜太寂寞 梅蘭妮亞人肉快遞神救援

2018年12月25日 13:34 中時電子報 吳映璠

平安夜應是與家人團聚的溫馨時刻，不過因為美墨邊牆經費問題喬不攏，美國政府部分關門，美國總統川普24日只得哀怨在白宮獨守空閨，昨天他4小時內就狂發10則推文，痛罵工作夥伴及盟國，第一夫人梅蘭妮亞見他寂寞難耐，火速搭專機返回華府陪伴。

川普平安夜獨守白宮，在推特大發牢騷，4小時內狂發10則文。

川普上任後第2個平安夜極不平靜，由於他主張的50億美元美墨邊境築牆經費在國會卡關，參議院預計27日再復會協議，川普只能哀怨延後與家人赴佛州海湖莊園（Mar-a-Lago）過耶誕的計畫。

平安夜他將精神全寄託在推特上，4小時內就狂發10條推文，充分顯示他的寂寞難耐。他先是砲轟許多「非常有錢」的「盟友」，在貿易、軍隊保護議題上占盡美國納稅人便宜，緊接著轟剛「被離職」的國防部長馬提斯（Jim Mattis）沒注意到這件事，是自己修正了問題。

接下來另一則推文中川普又痛罵美國聯準會（Fed）是美國經濟的最大問題，他說聯準會「根本看不懂市場」，「不懂貿易戰、強勢美元，甚至為了美墨邊境築牆不惜關閉政府的重樣性」，他更諷刺Fed就像「沒法把球推進洞得分的高爾夫球員」。

當然痛罵了這麼多人之後，他當然也要拿媒體開刀一下，一如既往地狠批假新聞充斥，罵到最後無話可說，他竟開始可憐起自己，最後一則推文他乾脆寫：「我真可憐，一個人守著白宮，苦等民主黨人回來商討非常必要達成的邊境安全協議。」

不曉得是不是早已感受到夫婿的深宮哀怨，第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）平安夜火速搭乘專機返回華府陪伴夫婿。據英國每日郵報（Daily Mail）報導，美東時間24日下午媒體拍到一身紅大衣的梅蘭妮亞踏上停放在佛州棕櫚灘停機坪的行政專機，準備返回華盛頓，當時她獨自一人，身旁不見與川普所生的12歲兒子拜倫。

Helping children across the country track #Santa is becoming one of my favorite traditions! @Potus and I enjoyed working with @NORADSanta - #ChristmasEve pic.twitter.com/CYNkARbFaI — Melania Trump (@FLOTUS) December 25, 2018

不過據美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，每年平安夜美國總統與夫人都會在傍晚6點30分打電話給北美航太防衛司令部（NORAD），追蹤聖誕老人的行蹤，並在壁爐旁接聽孩子們的電話，去年第一家庭如願歡度聖誕節，這項傳統就是在佛州進行的。

(中時電子報)

川普平安夜大發牢騷，4小時內發了10條貼文。（圖／擷取自川普推特）

川普平安夜大發牢騷，4小時內發了10條貼文。（圖／擷取自川普推特）