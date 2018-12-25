玉雕大師王俊懿 珠寶作品蘊含文化美學

中國玉雕大師王俊懿日前訪台，展示他新近設計的蓮花剛玉珠寶作品。（陳俊吉攝）

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王俊懿的蓮花剛玉珠寶作品，兼具東西文化美學。（陳俊吉攝）
王俊懿的翡翠作品《冰蝴蝶》，取材大自然，充滿東方禪意。（王俊懿提供）
玉雕大師王俊懿從事玉雕長達二十幾年，佛像是他擅長的主題之一。（王俊懿提供）
王俊懿在台發表蓮花剛玉珠寶，邀請伊林名模展演走秀。（典十成金提供）

中國王雕大師王俊懿日前訪台，帶來他最新的翡翠與蓮花剛玉（Padparadscha）新作，儘管兩種寶石的屬性雖大不相同，但透過東西文化的美學素養，不論是玉的圓潤內歛，或是剛玉的閃耀華美，皆因藝術品味而昇華，展現美感的張力和深度。

王俊懿16歲學習珠寶設計，19歲正式入行，原先是在台商投資經營的玉雕廠學藝，兩年後自立門戶成立玉雕工作室，作品以頂級高價的翡翠珠寶為主，並逐漸在玉雕藝術界嶄露頭角，作品曾先後在羅浮宮、聯合國紐約總部、威尼斯雙年展展出，去年更拿下「神工匠心榮譽大獎」，正式成為中國國寶級的玉雕大師。

從玉雕轉而接觸蓮花剛玉，王俊懿認為是冥冥之中的安排，「這是天命，我做玉雕二十幾年，磨鍊了這麼久，就是為了接下蓮花剛玉的神聖使命！」

王俊懿指出，Padparadscha產自斯里蘭卡，是東方的寶石，色澤從粉紅到橘紅都有，猶如浪漫唯美的落日夕陽，自古即被視為愛情之石，又因斯里蘭卡是佛教國家，色如蓮花的Padparadscha被視為佛教的神聖寶物，而有「蓮花剛玉」的美名。

近年來珠寶圈吹起蓮花剛玉Padparadscha風潮，從女神卡卡（Lady Gaga ）到日前大婚的英國尤金妮公主 (Princess Eugenie)，都選擇佩戴蓮花剛玉婚戒，使得Padparadscha寶石的價格翻倍攀升，後勢前景看好。

王俊懿指出，Padparadscha比起翡翠更能讓西方人接受，既有東方文化的底蘊，且兼具西方珠寶時尚主流的優勢，正是他理想中的寶石，目前他已組成一個來自紐約、兩岸三地的珠寶設計團隊，預計在明年上半年就會看到成果，「在玉雕藝術深厚美學的基礎下，我們將打造有別於西方珠寶設計，充滿東方文化內涵和原創設計的珠寶作品。」

(中時 )

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