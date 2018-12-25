民進黨已潰不成軍！陳芳明：蔡英文將逐漸被孤立

2018年12月25日 13:55 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

九合一選舉民進黨慘敗，危及蔡英文2020連任之路。作家陳芳明認為，從姚人多跳船、吳乃仁宣布退黨退流可預見，民進黨已潰不成軍了。陳也直言，蔡英文將逐漸被孤立下去。

在經過這次選舉後，蔡總統曾表示，要向所有支持者表達歉意，承諾敗選後已全面反省，強調「改革沒有錯」，但人民累積的不滿確實反映在選舉中，期盼民進黨能有獨立的意志、貼近人民，這次敗選的責任將由她一肩扛起，希望選後黨內不要互相苛責，而是透過反省再站起來。

對此，陳芳明在蘋果專欄中提及，從姚人多開始，跳船潮已出現，加上吳乃仁宣布退流退黨，可預見在2020年還未到來前，民進黨已潰不成軍。士氣渙散的跡象越來越顯著，整個生態完全不利於蔡英文。

陳芳明也提及，蔡英文選前就把高雄市長與台南市長調到中央，使得地方生態秩序大亂。而這樣的政治布局，完全違背選戰策略，「只顧鞏固中央，卻完全失去地方，正是蔡英文領導的最大特色」。他說在權力轉移之際，蔡英文連任跡象幾乎等於零，民進黨在下次選舉前是否來得及改弦更張，現在還看不出來，但蔡英文將逐漸被孤立下去。

對於教育部長葉俊榮昨召開「台大校長遴選進度說明記者會」，宣布對台大遴選委員會的決議勉予核定。陳芳明也在臉書表示，葉俊榮突然同意理由是什麼沒人知道，但這個理由其實在一年前就可以使用了。「而這正是蔡英文政府越來越孤立的原因之一」，總是舉棋不定，總是推三阻四。整個施政方向，原來是沒有方向，他直言民進黨現在是一隻孤鳥，也是一個孤島。

(中時電子報)