靜宜大學圖書館「植說」創意主題展 打造生態閱讀場域

2018年12月25日 13:51 中時 陳世宗

校長唐傳義表示，靜宜蓋夏圖書館不僅館藏豐富，也致力提供多元特色主題展覽，期望成為閱讀、學習、創作等的最佳場域！（陳世宗攝）

「植說」主題書展，展出心理療癒、園藝植物、生活佈置、休閒旅遊及健康飲食等五大主題圖書。（陳世宗攝）

走進圖書館「植說」主題展場，鳥鳴聲此起彼落；還有植物獨有的香氣，如同身處大自然！（陳世宗攝）

靜宜大學「蓋夏圖書館」創意主題展覽，顛覆傳統圖書館既有想像！為呼應「2018台中世界花卉博覽會」，全台首創「植說」5大主題書展；以「移動植物森林」為設計概念，將「轉殖溫室」植入圖書館。師生利用漂流木等廢棄資源，搭配攀緣植物美感及投射自然光影；讓讀者在白色木構溫室、悠悠鳥鳴聲中，體驗綠意及蓬勃朝氣，如森林般的閱讀場域！

校長唐傳義表示，靜宜蓋夏圖書館不僅館藏豐富，也致力提供多元特色主題展覽，期望成為閱讀、學習、創作等的最佳場域！歲末年終之際，邀請大家到靜宜大學，身心靈充電，享受靜謐時光！

靜宜大學「蓋夏圖書館」藉由創意多元主題，將藏書、閱讀空間及創意書展，完美結合！館長陳明柔感謝嘉義「空氣圖書館」的協助，專業技師以純正工法打造及組裝，讓海拔1000公尺，療癒人心的蕨類植物、木造溫室，進入大學圖書館。

蓋夏圖書館為豐富展覽作品，特別開設「工作坊」，教導師生以漂流木等廢棄資源，完成展場創意作品；讀者能走入綠意與書本構成的生態場域，在觀看、慢走、放空、閱讀間，從靈感到五感，細細發掘植物及書籍的迷人之處，成為溫潤心靈的基地！

蓋夏圖書館典藏閱覽組姜義臺說，「植說」主題書展，展出心理療癒、園藝植物、生活佈置、休閒旅遊及健康飲食等五大主題圖書。展覽期間，同時推出「木作花器DIY體驗活動」，師生利用漂流木等各種廢棄資源，創作出獨一無二，具環保及美感的創意作品。還有「看E書」，教導如何閱讀電子書，以減少紙張、守護森林。

法律系四年系石明忠說，走進圖書館「植說」主題展場，鳥鳴聲此起彼落，還有植物獨有的香氣，如同身處大自然；在森林般的場域，拿起書本，細細閱讀，能沉澱心靈，感受校方的創意及用心！

「植說」主題書展即日起至1月25日，誠摯邀請民眾體驗靜宜圖書館的創意服務，在綠意及書本構成的生態場域中，感受閱讀魅力！

(中時 )