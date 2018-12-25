圖輯》韓國瑜就職高雄市長 向全世界呼喊 高雄來了！

2018年12月25日 13:56 中時 黃國峰

高雄市政府25日在愛河畔舉行「第三屆市長宣誓就職典禮」，首先由南島舞集演出「祖之祈福舞耀大地」開場。（黃國峰攝）

不少民眾一早就到現場參與盛會，期待新高雄的來臨。（黃國峰攝）

韓國瑜25日宣誓成為高雄市長，不少民眾自發性的參與，由於不是被邀請的貴賓，就在鐵圍欄外見證。（黃國峰攝）

高雄市政府25日在愛河畔舉行「第三屆市長宣誓就職典禮」，新任高雄市長韓國瑜搭乘愛之船到達會場。（黃國峰攝）

新任高雄市長韓國瑜，所到之處都是眾目焦點。（黃國峰攝）

高雄市政府25日在愛河畔舉行「第三屆市長宣誓就職典禮」，新任市長韓國瑜率領執政團隊，宣誓就職。（黃國峰攝）

高雄市政府25日在愛河畔舉行「第三屆市長宣誓就職典禮」，新任高雄市長韓國瑜以詩人余光中的《讓春天從高雄出發》作為演說開場，參雜一小段英語演說，最後高喊「高雄來了」作為結尾。（黃國峰攝）

韓國瑜（左）25日宣誓就職高雄市長時，就秒售500萬農漁產品！（黃國峰攝）

楊秋興25日出席韓國瑜市長就職典禮，他說未來不論在哪個崗位，都會盡其所能協助市政。（黃國峰攝）

韓國瑜25日就任高雄市長，就職典禮舞台以台灣蔬果裝飾，典禮後開放民眾免費索取，而就在就職典禮開始時，韓國瑜就秒售500萬農漁產品！（黃國峰攝）

高雄市長韓國瑜就職典禮今天上午8點登場，新任市長韓國瑜在行政院政務委員鄧振中監交下，從卸任代理市長許立明手中接下高雄市印信，正式成為高雄市長。

熱情支持者擠滿會場，大喊市長好，韓國瑜以詩人余光中的《讓春天從高雄出發》作為演說引言，用中英發表演說，最後高喊「高雄來了」現場民眾歡呼不斷。

隨後副市長等執政團隊齊上台，一起宣示就職，並一同向高雄民眾亮相所有的執政團隊，韓國瑜也批示就職公文，宣布與高雄市民一起打拚。

(中時 )