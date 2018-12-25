擴大暖冬遊官網今上線 3600家旅宿可挑且持續增加中

觀光局「擴大暖冬遊補助」官網今日正式上線，目前約有3600家旅宿業者參與活動。（報系資料照）

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觀光局推出「擴大國律暖冬遊」方案刺激觀光景氣，民眾自明年元旦起至1月31日止，在周日到周四期間入住全台22縣市有參與方案的旅宿，自由行旅客每晚每房可獲1000元補助，30歲以下、60歲以上者還能加碼多補500元。今（25）日活動官網正式上線，目前約有3600家旅宿業者參與。觀光局提醒，旅客可先上官網登錄基本資料，節省入住辦理時間。

觀光局「擴大暖冬遊」補助方案活動官網今日正式上線，全台目前共有3600多家旅宿業者參加，觀光局表示，業者報名時間不限，可隨時加入或退出，參與業者會陸續增加。

觀光局提醒，首波補助是先針對自由行旅客，提供其直接向參與方案的旅宿業者訂房，在明年1月期間的周日至周四入住的旅客，都可享有補助。其中明年元旦為周二，可適用補助，1月19日雖是補班日，但因是周六所以不適用補助。今年參加過「前進宜花東，高屏暖冬遊」方案的民眾，仍可再次參加「擴大暖冬遊」方案。

民眾入住期間須出示身分證、健保卡或駕照正本給旅宿業者，供其核對身份，每位民眾僅可請領一次補助。觀光局建議民眾可先在官網上登錄個人資料，上傳身分證、健保卡、駕照任一身份證明文件圖檔，健保卡若無照片也可。

觀光局表示，自由行旅客若想參與此方案，不可使用住宿券、折價券或紅利兌換等方式，也不可透過旅行業、訂房網站或手機APP等間接方式訂房。另外，參加公司行號、機關團體、旅行業或遊覽車業者安排的旅遊團體不受自由行補助。

此外，有民眾擔心，若自己使用旅遊券等不可請領補助的方式住宿，身分證是否會遭到業者盜領補助疑慮，對此觀光局表示，對業者秉持「信賴原則」，且觀光局會隨機致電申請補助款的民眾，確認其入住飯店與時間等，業者若「盜領」也已觸犯刑法，盼業者千萬不要以身試法。

(中時 )

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