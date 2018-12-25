同志基督徒公投後自殺 李茂生：這個社會 不爽就讓你下地獄

2018年12月25日 13:58 中時電子報 張達智

一名不被接納的同志基督徒，在愛家公投隔天結束自己20餘載的人生。台大法律系教授李茂生說，自殺能夠引發反同者的反省嗎？我們的社會，不管對象是破壞秩序的犯罪者，還是引起噁心感覺的人，只要我不爽，那就讓你下地獄，同時也會主張這就是正義，這就是神諭。

出身自靈糧堂教派家庭的Terry，因其同志身份不為父母接受，高三便被斷絕經濟支援。據公視新聞報導，他離開家鄉台南到台北謀生，原以為能處於較為友善的環境，但事與願違，教會內部的反同氛圍依舊令人窘迫。愛家公投是壓垮駱駝的最後一根稻草，在公投的隔天，Terry結束了自己短短20餘載的人生。

李茂生在臉書轉貼這則新聞表示，能夠理解被歧視、霸凌或甚至排除的感受，也能夠感受到自殺前的絕望。但是自殺能夠引發反同者的反省嗎？他質疑。

李說，沒有多少人會出來面對這個自殺，或聲稱自己應該對這個自殺結果負起責任。大家都會說自殺是懦弱的表現，是他自己的選擇。

更說「我們就是一個這樣的社會，不管對象是破壞秩序的犯罪者，還是引起噁心感覺的人，只要我不爽，那就讓你下地獄，同時也會主張這就是正義，這就是神諭。」

李茂生還說，現實的社會中，推別人到現實的地獄的人，仍舊會繼續吃香喝辣。旦丁神曲中的地獄與煉獄的區分，似乎毫無意義。顯然台灣還沒有墮落到底，如果到底的話，反彈的力道不是僅有這樣而已。

網友對於李茂生的看法反應分歧。贊同者回應「霸凌就是霸凌 以教之名 更讓人心痛」；「誠如老師所說的。唉，台灣少數的基督徒的作為讓『基督教』汙名化，讓多數台灣人一聽到『基督教』或『天主教』就會直接聯想是反對『同志婚姻』、反對性別平等、反對正常性教育....來畫上等號了」。

也有反對者說「很討厭動不動就說是社會的錯，跟殺小孩不能判死的論述同一個樣，尊重同性結合不表示就要修民法一體適用，同婚者最大的敗筆就是自認進步，凡不認同者都是落伍應該淘汰，如果這種論述不變，那就繼續等三十年吧，反正在愛滋醫療無解 ，看是落伍者先死光還是進步者先死光，就用自然法則去競爭也是一個好方法。」；

「我對於同志之間的愛情是尊重但仍認為不宜，畢竟跟自然法則有所違背。同志之愛跟異性戀一樣都有深陷於感情而無法自拔，甚至於自殺。同不同意同性戀也不跟基督徒有關，完全是個人的行為，與宗教無關不可混為一談。」。

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