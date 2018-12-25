教育部終於不卡管 管中閔2句話回應

台大校長當選人管中閔。中天新聞

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旺報
、中時電子報/、影音編輯/
管中閔接受媒體聯訪。中時電子報fb

教育部長葉俊榮突然放台大校長案，同意讓管中閔上任。管中閔對此表示，他只有2句話回應：「沒有收到學校的任何通知，無從反應，什麼事都不知道。」對於葉俊榮獨排眾議，決定同意讓管中閔上任，可能要被行政院約談一事，管中閔說，這是行政院的事，他也不知道。

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葉俊榮24日下午，宣布教育部同意管中閔的台大校長人事案後，管中閔一直未受訪，媒體記者今天上午及下午分別堵訪到管中閔，他說，他沒有收到學校的任何通知，掌握的訊息也不會有媒體多，他真的什麼事情都不知道。

管中閔今天上午是在自家門口被媒體堵訪，他簡短表示「謝謝大家，要等學校通知才知道該怎麼辦」，並表示不知道葉俊榮被約談之事；媒體問他心情如何，他表示自己「一切都差不多」，不過心情明顯不錯，嘴角不時上揚。

下午1點多，媒體又在管中閔台大辦公室前堵訪到，他說，現在所有的處分都是針對學校，不是針對他個人，學校也沒有任何人跟他聯絡。他強調，這是台大報給教育部的公文，教育部要不要同意的事情，不是他的事情。

人事案在台大校長遴選會通過後，至今已超過3百天，教育部始終不同意聘任，葉俊榮24日竟拋震撼彈「勉予同意」管中閔接任，管中閔說，他「沒有什麼特別心情」，除非「學校通知」，因為現在教育部的所有處分都是針對學校，不是針對他個人，而學校至今沒有任何人跟他聯絡。

管中閔強調，校長任命案是學校報給教育部的公文，教育部要不要同意，不是他的事情，他也說，等到事情真的確定了，需要回應時再跟大家報告。

(旺報 )

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