外籍「8成」繳納是假新聞？ 農委會：未達繳納期限

旅客違規攜帶越南香腸。（資料照，防檢局提供）

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非洲豬瘟防疫祭重罰，但外籍人士遭罰難以催繳，卻可能使執法白忙一場。立法委員黃國昌批，至23日旅客被裁罰案件，只有2件完成繳納，質疑農委會稱「8成已繳納」是假新聞；對此，農委會防檢局表示，防檢局提供黃國昌的為12月14日以後統計數據，因繳交罰鍰期限有一個月，若未完成繳納很正常。

黃國昌日前召開記者會，質疑非洲豬瘟防疫，提高旅客違規攜帶肉品入境罰鍰，但外國人戶籍不在台灣，若是擺爛不繳，就算開罰1億元也沒用；會後他更以防檢局提供資料，指出14日至23日裁罰案件中，只有2件5萬元案件完成繳納，質疑農委會稱「8成已繳納」是假新聞。

今（25）日上午，黃國昌再於臉書貼出2017年外國人移送案件執行成效表格，指出「罰鍰」類別執行比率僅1.46%，因此他提案修法，禁止拒繳罰鍰外國人入境。

防檢局動物檢疫組組長彭明興表示，防檢局日前提供黃國昌為14日以後裁罰數據，因繳款期限一個月，迄今未滿，「當然大部分都沒繳」；對於防檢局同仁稱外國人罰鍰已繳納8成左右，則是指今年迄今，違規攜帶動植物產品裁罰總數中已繳納部分。

彭明興並指出，目前繳交罰鍰期限一個月，一個月後會催繳，再沒繳就依法強制執行，外國人則透過駐外單位或陸委會追繳，可追討10年。

根據防檢局統計，針對旅客自非洲豬瘟疫區私帶豬肉產品入境，自18日提高首罰20萬元，至25日共開罰12例，都是來自大陸；另有13例來自口蹄疫區，開罰3萬元；20例來自禽流感疫區，開罰3萬元；非疫區6例，開罰1萬元。

(中時 )

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