江俊翰染毒後「復生」！回歸《大時代》：眼淚都是真的

2018年12月25日 14:20 中時 林淑娟

江俊翰回歸《大時代》與江祖平對戲眼淚止不住。（民視）

江俊翰回歸《大時代》眼淚止不住。（民視）

江俊翰9月染毒被捕，也暫別民視八點檔《大時代》，近期他正式回歸，再踏進民視攝影棚，他感觸良多，他表示這段時間非常感謝民視、劇組夥伴以及觀眾粉絲對他不離不棄的鼓勵與打氣，他帶著感恩跟愧疚的心，一定會讓大家看到、感受到他的改變。

江俊翰重返《大時代》，第一場就跟江祖平重逢，他直說「那些流不完的眼淚都是真的！」兩人從第一場戲開始只要對到對方的眼神，眼淚就不由自主的流下來，最後兩個人索性走位都不看對方，甚至刻意邊拍邊搞笑，才能讓如水龍頭般的眼淚能稍停止。

江祖平說看到江俊翰太多情緒了，一是開心林復生回來，另一個開心是江俊翰回來了！江俊翰也表示這幾天拍戲心情非常複雜，在化妝室時安靜地在自己的位置上讀劇本，等到正式開拍才敢跟其他演員互對眼，不然自己的情緒隨時會一觸即發，淚崩不已。

製作人王珮華也肯定江俊翰，她說這一次「林復生」的回歸，也代表「江俊翰」的回歸，看到江俊翰帶著更強大的能量回來，加上每次劇組在外景拍戲常被觀眾問到江俊翰何時回來，觀眾群不分老少都為他請命，所以接下來的劇情發展勢必再引起討論。

江俊翰在《大時代》中飾演李承淵/林復生，這一次以林復生的角色回歸戲劇，也是戲外江俊翰的「重生」，讓一直敲碗留言的觀眾粉絲十分興奮，紛紛表示每天到《大時代》粉絲頁留言終於心願達成，這是《大時代》送給粉絲最好的耶誕節禮物了！

江俊翰說自從發生事情到現在每天都在懺悔中度過，主要搭檔江祖平因為角色設定跟他最多火花，突然戲份被刪減，讓他深覺抱歉。江俊翰表示在自主管理的時間，江祖平也是其中一位不斷鼓勵他的人，甚至會約他碰面吃飯，讓他很感動。沈澱的這段時間，讓他反省很多，現階段就是全力把戲拍好，讓觀眾感受到他對演戲的熱忱，透過戲劇再讓觀眾感動一次。

(中時 )