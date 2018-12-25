影》Xmas必吃這些！揭日本聖誕特殊文化

2018年12月25日 14:31 中時電子報 陳煌祥

一年一度的聖誕節來到，在台灣聖誕節大概就是聚餐慶祝，玩個交換禮物，但在日本聖誕節可是最重要的節慶之一，當天有幾件必做的事，沒做就等於沒過節，住台灣的日本人在自己Youtube頻道上分享了日本人Xmas必吃美食。

Youtuber小百合(SAYURIN)在影片中表示，日本人在聖誕節吃肯德基，已經是日本人的傳統，聖誕節前夕肯德基店裡店外總是大排長龍，小百合表示，自己高中曾在肯德基打工，24號當天幾乎只做預約訂單，5~6小時不停的炸雞、包裝，客人排到店門口，甚至要提前二個月預約。肯德基打出「聖誕節就要吃肯德基」（クリスマスにはケンタッキー）為宣傳口號，自 1974年至今已有44年，據了解日本肯德基，光是聖誕節3天業績就等於全年10%，非常驚人。

日本聖誕特殊文化。(翻攝SAYULOG)

另外，日本人在聖誕節一定要吃「聖誕蛋糕」才是完整的聖誕節，尤其草莓蛋糕最為經典，小百合說，無論是家庭、情侶，甚至一個人，也一定會買個蛋糕才算過節，據說這傳統是由「不二家蛋糕店」在1922年的時候推廣，才開始盛行；另外，聖誕節也是日本的另一個情人節，許多人會趁這天送禮告白，若是情侶，戀人們會替心愛的人精心挑選聖誕禮物，相約吃聖誕大餐，瘋狂放閃。

網友表示，「昨天還特地跑去肯德基，台灣真的沒人在聖誕節吃肯德基啦XD」、「對台灣人來說中秋節就是要烤肉吃月餅柚子一樣」、「台灣中秋烤肉是因為一個烤肉醬的廣告」、「和台灣中秋節烤肉一樣，被廣告帶出來節日傳統」。

(中時電子報)