一個錯誤 美軍追蹤耶誕老人63年

雖然部份美國政府機構關門，但北美航太防衛司令部仍維持傳統，提供追蹤耶誕老人服務。（美聯社）

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中時電子報
北美航太防衛司令部（NORAD）追蹤耶誕老人官網。
北美航太防衛司令部追蹤耶誕老人

63年來，北美航太防衛司令部（North American Aerospace Defense Command, NORAD）每逢耶誕節，除了照常負責美加領空及海上監控與預警任務外，還提供追蹤耶誕老人的特殊服務。

據《商業內幕》（Business Insider）網報導，儘管由於美國總統川普與國會無法對築美墨圍牆撥款達成共識，預算案談判破局，以致部份政府機構關門，但這項服務卻不受影響。

除了NORAD的官網外，連谷歌（Google）等科技巨擘也利用NORAD的數據，提供耶誕老人地圖，讓孩子能在世界各地追蹤耶誕老公公，這項服務將持續到耶誕節當天早上。

63年是段很長的時間，1955年還沒有手機，也沒有個人電腦，只能靠電話來傳達耶誕老人在哪兒的訊息，而這一切都要從當年的錯誤說起。

據NORAD的官方說法，那時科羅拉多泉（Colorado Springs）的西爾斯百貨（Sears）在報上刊廣告，要小朋友打電話和耶誕老人說話。不過，上面出現打字排印錯誤，以致電話都打到當時負責追蹤前蘇聯核飛彈的北美大陸防空司令部（CONAD），也就是NORAD的前身去。

當一個小朋友耶誕夜打電話到CONAD，問耶誕老公公在哪裡時，負責接熱線電話的蕭普（Harry Shoup）上校起初還以為是惡作劇。不過後來他決定順水推舟，乾脆動員弟兄，整晚接小朋友電話，回答耶誕老人究竟在哪兒，從此這溫馨的傳統就延續下來。

(中時電子報)

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