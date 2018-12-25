民進黨六都正、副議長全GG 網諷：打柯一時爽

2018年12月25日 14:38 中時電子報 邱珮畇

高雄市議會第3屆議員25日宣誓就職並選舉正、副議長，分別由中國國民黨提名的許崑源（左）、陸淑美（中）當選正副議長，高雄市長韓國瑜（右）趕往議會祝賀。(中央社)

屏東縣議會正副議長選舉25日舉行，由國民黨周典論連任議長，新加入國民黨的盧文瑞當選副議長。(中央社)

台南市議會25日上午進行第3屆正、副議長選舉，議員郭信良（前）在投票前宣布退出民進黨，獲得國民黨與無黨聯盟支持參選議長，經過兩輪投票後，拿到28票順利當選。(中央社)

今日全台各縣市首長交接典禮，議會也舉行正、副議長投票。民進黨九合一大選輸到剩6縣市執政，今日正、副議長選舉更慘，不僅六都議長全GG，全台更是只剩下1個嘉義縣正、副議長是民進黨籍，其他縣市都被國民黨與無黨籍拿下。網友諷刺民進黨「打柯一時爽，全黨火葬場!」

民進黨在九合一大選時輸到脫褲，不僅原本執政的13縣市輸到剩6縣市，議員席次也從308席掉到238席，遠輸國民黨的394席。今日議員宣誓就職，各地也舉行正、副議長投票。民進黨六都議長全軍覆沒，全台灣更只剩下嘉義縣正、副議長是民進黨籍。

台南議長選舉民進黨原本有希望，但擁有25席的民進黨，因推選過程中，被連任3屆副議長的郭信良等人，質疑過程有瑕疵，一度憤而退席，引發茶壼內的風暴。郭信良今日選前當場宣布退黨，獲得國民黨與無黨籍支持，順利當選議長。當選之後媒體詢問他，是不是還有機會重回民進黨，郭表示不予置評。

由於民進黨在台北市長選舉時，瘋狂打柯文哲「器捐案」，並邀請調查中國活體器官移植著有《屠殺》一書的美國作家葛特曼（Ethan Gutmann），到台灣指控柯文哲助長大陸活體器官摘取，此舉引起全台柯粉極大憤怒。

如今民進黨在正、副選舉幾乎全軍覆沒，PTT網友也諷刺「打柯一時爽 全黨火葬場」、「黨工記住主子的話 要自立自強」、「廠公繼續崩潰喔QQ」、「全台灣只剩下嘉義縣而已 笑死XDD」、「輸到只剩八卦版」、「台南真是太可笑了 黨內互打成這樣」、「新.超絕霸之民主聖地：嘉義縣」、「島嶼輸光.....疑 還有嘉義縣」、「2年多,島嶼輸光~ DPP跟側翼表示欣慰」。

(中時電子報)