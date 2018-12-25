分析家看2018年美陸關係：從「戰略接觸」走向「對抗性競爭」

2018年12月25日 16:27 中時 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

據美國之音（VOA）中文網25日報導，分析人士指出，縱觀2018年，這一年是美陸關係的一個轉折點，是美國對陸戰略從「戰略接觸」走向「對抗性競爭」的一年。

近期，美國採取了一系列反制大陸的行動。12月13日，美國發布新的非洲戰略，直指中國大陸以及俄羅斯是美國在非洲的對手，並且批評大陸的「一帶一路」政策給非洲帶來負面效果。

12月19日，美國總統川普簽署《西藏旅行對等法》，使其正式成為法律。根據法案的要求，大陸政府必須允許美國記者、外交官和遊客不受限制地前往西藏。

12月20日，美國司法部宣布對兩名受雇於大陸政府的駭客提出刑事起訴，同一天，美國國務卿蓬佩奧和國土安全部部長尼爾森發表聯合聲明，指責大陸違反了2015年達成的雙邊終止商業竊密協議。

更早的時候，10月7日，美國副總統彭斯在哈德遜研究所發表演講，他直指大陸利用共產主義意識形態滲透美國以及自由民主國家，盜取美國智慧財產權，強制技術轉讓，破壞現有的國際秩序。彭斯的講話是陸美建交四十年以來，美國主流社會出現過的最激烈的言辭，有媒體把彭斯這篇演講喻為美國對大陸的宣戰書。

美國之音報導說，美國智庫威爾遜國際學者中心最近舉行了一場有關美陸關係是否進入「新冷戰」的研討會，在研討會上，該中心季辛吉中美關係研究所主任戴博（Robert Daly）列舉了川普政府已經和將要採取的更多措施，並得出結論說，美陸對抗性競爭已成定局。

他說：「川普政府呼籲加強國防供應鏈的韌性，他是非常嚴肅對待這件事情的。如果他們對這個非常認真的話，這也意味著美國經濟的調整。我們已經看到了外國投資委員會（CFIUS）改革法案的推出，這已經嚇跑了很多中國的投資，對後來的投資也會更加以質疑的眼光看待。我們很可能會看到新的出口管控條例，我們可能也會看到限制中國學生的簽證條例。……因為中國的原因，我們已經退出了《中導條約》。我們制定了自由開放的印度-太平洋戰略，也在加強四國聯盟。我們反對『中國製造2025』，『 一帶一路』，我前面也提到了非洲戰略，也是從中國的角度出發的。我們看起來也在應對中國的網路入侵。所有這一切，都不會因為中國重新購買我們在實施關稅前他們就購買的大豆而改變。」

戴博說，這樣的動作不是單方面的。早在美國把大陸當作戰略競爭者之前，大陸就把美國當作最大的安全挑戰。他說，這樣的關係先於川普和習近平上台，在他們之後也會繼續存在，這是歷史性的結構調整。

美陸關係也曾因為美軍誤炸大陸駐南斯拉夫聯邦使館事件，也因為1996年的台海危機以及2001年美國海軍EP-3型偵察機在南海與大陸戰機相撞事件而陷入低谷，馬里蘭大學巴爾的摩分校歷史系副教授歐陽梅（Meredith Oyen）在威爾遜學者中心的研討會上指出，但這次不同，這次是長期的。

英國《金融時報》一篇題為「美中分手新時代」的文章說，今年最令人吃驚的事情是美國國內對付大陸共識的形成。它不僅超越了白宮和國會的分歧，也跨越了共和黨和民主黨歧見，更彌合了商業企業和工會的矛盾，以及全球主義者和民粹主義者的分歧。文章說，美國人可能有內訌，但是，他們因為擔憂大陸而聯起手來。

據美國之音報導，澳大利亞前總理陸克文（Kevin Rudd）10月22日在《外交雜誌》撰文指出，美國對大陸的戰略接觸（strategic engagement）期已經結束，目前轉為戰略競爭（strategic competition）階段。

陸克文在文章中對此作出了解釋。他說，大陸的崛起開始於40年前，以發展大陸的財富與力量為重點，在鄧小平、江澤民以及胡錦濤領導下，大陸的綜合國力大大增長，但是，在習近平領導下，有所不同的是，大陸明確地表述了其戰略意圖。這個意圖在大陸的全球軍事、外交的步調中，在大陸的經濟政策中都有所體現。他說，大陸已經不再是一個安於現狀的國家。

他說，這一個意圖就是大陸意識到自己所處的地區以及世界都發生了變化，而大陸希望對此施加影響。他說，「習近平和他的同志決心擊敗現行的自由資本主義秩序，用另外一種政治、經濟、也許是國際模式來取而代之。這樣的一種國際模式結合了政治和社會控制的新技術、文化、傳統以及100年的共產黨意識形態，以及目前還比較成功的威權資本主義。」

陸克文說，如果華府和北京都繼續以前的策略，那麼大陸成功的機率還是有的。但是，華府的回應發生了根本的改變。他說：「我們在2017年12月的美國《國家安全戰略報告》中清楚地看到了這一點。在今年1月的美國《國防戰略報告》中，我們也可以看到了。在7月美國國防部有關未來國防製造、工業和技術需求的報告中，我們可以看到；在10月美國副總統彭斯的演講中，我們同樣可以看到。」

大陸復旦大學國際問題研究院院長、美國研究中心主任吳心伯在接受美國之音採訪時預測，未來美國的大陸政策可能既有接觸，也有遏制。可以稱作「競爭性接觸」或是更糟一點的「遏制性接觸」。

美國智庫國家利益中心的國防政策高級研究員哈里·卡奇亞尼斯（Harry Kazianis）在接受美國之音採訪時說，造成目前美陸關係陷入緊張的根本原因是，美陸之間已經失去了友好的戰略基礎。

他說：「最大的問題是，現在北京和華府之間已經沒有亮點了。我們應該回到原點，中國和美國為什麼會關係回暖？回到1970年代，尼克森總統和毛打開了這個僵局，是因為前蘇聯。因為前蘇聯力量的崛起，美國和中國站在了一起。隨著前蘇聯的垮台，美陸再沒有這個基礎了。後來我們又用貿易來替代，當太平洋兩岸都在創造大量的財富，兩邊都牽涉了很多的就業機會，這是讓我們關係友好而且緊密的另外一個理由。但是，隨著川普總統的上台和他的民粹主義以及他對中國的看法，貿易這個曾經積極的因素，現在變成了負面，這最後一個讓兩國關係緊密的因素已經沒了。」

面對美國戰略的改變，大陸似乎已經做好了準備。大陸國家主席習近平在最近紀念大陸改革開放40週年的大會上警告，要為未來的「驚濤駭浪」做好準備。

(中時 )