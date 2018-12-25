包機遊花東再加碼 日本航班每架可補35萬

2018年12月25日 14:49 中時 李宜秦

交通部觀光局今年初公告實施《花東永續旅遊境外定期包機來台獎助要點》，但因申請狀況不甚熱烈，觀光局今（25）日再公告修正要點。該修正要點降低補助門檻、提高補助金額，只要是經民航局認定是「定期包機」，不限飛行時間與次數就可申請，其中日本航班每架可補35萬、韓國航班可補30萬，皆較原要點再提高5萬，申請期限至明年年底為止。

該修正要點指出，只要是從我國以外地區無定期航班的機場飛航至花東地區機場者，或經過觀光局專案認可者，都可算是包機。入境包機旅客搭乘數超過5成以上航班，日本地區每架可補35萬，較修正前新增5萬；韓國與東南亞（菲律賓除外）每架可補30萬，新增5萬；港澳陸、菲律賓與其他地區每架可補25萬，新增10萬。

而搭乘旅客超過5成的航班，每位旅客可另外再得600元補助。另外，為配合跨年、迎曙光與明年燈會活動，在明年2月28日以前，入境包機旅客搭乘數在3成以下、5成以上者，仍可享有該客源市場額度4成補助。如日本地區航班搭乘數若在此範圍內，則可享有14萬補助。申請日期至明年底為止。

觀光局表示，此修正獎助要點所需經費將由「花東旅遊自主門戶整合行銷計畫」支應，經費約5000萬，當經費用罄時，觀光局可公告停止受理申請。

觀光局國際組組長鄭瑛惠表示，原先制定獎助要點時，是希望業者可長期飛航花東，才會制定門檻，要求須申請連續4個月以上、每周至少來回兩次的包機才可適用，但有航空業者與花東觀光業者反應門檻設定過高，導致申請狀況並不熱烈，因此觀光局才決定修正要點、降低門檻，盼能順利吸引業者包機直飛花東。

(中時 )