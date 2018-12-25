台南市正副議長選舉綠慘敗 郭信良：民進黨拋棄我

郭信良（左）、林炳利贏得台南市正副議長選舉後隨即宣誓就職。（洪榮志攝）

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台南市議會正副議長選舉民進黨慘敗，原任副議長的民進黨籍郭信良，選前一刻宣布退黨的郭信良，在奇襲成功當選議長後表示，「不是我不愛民進黨，而是民進黨拋棄我」；在選舉過程中，民進黨甚至還不惜將副議長讓給國民黨，只求保住議長，「這樣的黨還有救嗎？」

郭信良指出，他投入政治21年，幫民進黨打下江山，連續6屆議員都是選區第一高票，不僅打破紀錄，也幫民進黨搶下第一席的台南市副議長，如果民進黨願意提名他，就能保住正副議長寶座。

不料，民進黨在敗選之後，卻不知道檢討；他很愛民進黨，是民進黨拋棄了他，當選議員之後沒有任何一位黨內高層來跟他談或安撫他，同時在選舉過程中，也充滿不公義、不合理。

議長跑票投給郭信良的議員陳怡珍、周麗津、吳通龍等3人，也都發表退黨聲明。陳怡珍在臉書表示，1個月前的縣市選舉，民進黨狠狠跌了一跤，台大校長案、房屋稅等問題都引起民眾極大反彈，民進黨某些人已背棄初衷，中央已聽不到地方聲音，她已不能適應這種政治生態，只有打掉重練，將自己勇於表達，離開民進黨。

吳通龍也說，選賢與能本來就是天經地義，怎麼一個地方議長選舉會搞到需要高層處處介入關切，還演變成同黨相戈、互相攻訐？大家都是同事，誰可以真正代表台南市議會做到無私貢獻與各黨協調？其實大家都很明白，怎麼就有人可以仗著派系與行政勢力無視議場遊戲規則，處處違反程序蠻橫行事？最終為了一己之私，犧牲的是選民的信任也犧牲了同志情誼。

周麗津則感謝對她有知遇之恩的郭信良，並強調，即使離開民進黨，還是會堅持台灣理念價值，為教育繼續努力打拚，為人民發聲，以及目前首要的凍漲房屋稅，希望替人民要回不合情理所增加的部份，讓人民能夠安心。

(中時 )

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