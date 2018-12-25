府院黨追究管案大逆轉？教長葉俊榮：絕不戀棧

2018年12月25日 15:01 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

教育部長葉俊榮抵達苗栗，強調台大校長案後續，絕不戀棧。（何冠嫻攝）

教育部長葉俊榮昨(24)日記者會突然宣布，勉予同意管中閔擔任台大校長，外界一片錯愕，連行政院都是到記者會前2小時才被告知，傳出府院黨可能追究責任，葉俊榮今天表示，是著眼於法律程序、大學自治做此決定，堅持做對的事，絕不戀棧。

葉俊榮今天在苗栗縣長徐耀昌就職典禮前接受媒體訪問時指出，對於台大校長遴選案，教育部基於權責做出決定，主要著眼於法律的良知，尤其是對大學自治、正當程序的堅持，希望社會面對這樣的問題能有決斷性、合乎法律程序的處理，讓高教未來積極向前邁進。

葉俊榮表示，台大校長遴選案糾結已久，各界都有不同意見，在做此決定之前有充分跟各界溝通，也在就任第一天就意識到應該按法律程序、尊重大學自治方式去處理，現在的處理結果，若面對任何不一樣意見，「我絕對不戀棧、堅持做對的事，讓台灣走向正向」。

葉俊榮說，2018即將結束，希望台灣社會卡管、挺管的對立能隨之結束，2019該是讓大學高等教育盡力衝刺往前、接受國際競爭、培養國際人才新境界的時候。

對於台大校長遴選案終於塵埃落定，苗栗縣長徐耀昌在就職致詞時說，「期待部長未來若有機會擔任行政院長，千萬不要忘記苗栗」。

(中時電子報)