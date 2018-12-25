彰化市長林世賢宣誓就職：鐵路高架化、捷運到彰化和縣府充分合作

2018年12月25日 15:34 中時 吳敏菁

當選彰化市第21屆里長的73位里長和彰化市長林世賢合影。（吳敏菁攝）

彰化市長林世賢宣誓就職。（吳敏菁攝）

彰化市第18屆市長宣誓就職典禮暨第21屆里長就職，於12月25日上午在介壽生活藝文館舉行，新任市長林世賢宣誓就職後致詞表示，未來所有施政都將秉持一顆善良的心，以符合大多數人的利益為依歸，並加強照顧弱勢；並強調，彰化市是彰化縣的火車頭，鐵路高架化、捷運到彰化、南外環道等重大建設都推動在即，會和縣府充分合作帶動彰化市大進步！

卸任的邱建富市長指則出，他任內爭取了包括汙水下水道、鐵路高架化與台中捷運到彰化與闢建南外環道工程定案，以及推動第二停車場BOT案等，為新市長林世賢打下市政基礎，且留下充裕財源，可以「無縫接軌」執政，並充分發揮再積極建設與繁榮彰化市。

彰化市長宣誓就職典禮，是由彰化縣政府民政處副處長邱錦模主持並擔任監誓人，由卸任邱建富市長將印信交給監交人民政處兵役徵集科科長陳俐君、再交給新任林世賢市長，完成整個就職儀式。

當選彰化市第21屆里長的73位里長當選證書，由完成宣誓就職的林世賢市長逐一頒發給各里長，林世賢恭喜當選的里長們，也希望未來四年能夠和他共同攜手團結，一起推展市政，一起為民服務，里長是最基層單位，直接和里民接觸，大家一起為市民打拼，為市民做最好的服務。

林世賢表示，未來將繼續推動重大建設，包括鐵路高架捷運化化、台中捷運到彰化、推動東區都市計畫結合捷運東移、西區交流道特區爭取產業物流專區、大埔水溝南外環道繁榮南區、爭取彰化交流道繁榮北區商業、建設八卦山發展生態觀光、繼續配合縣府的彰化市汙水下水道的施工，讓彰化市成為更潔淨的城市。

林世賢強調，不僅要全力建設彰化市，更要加強照顧弱勢，全力打造彰化成為全民微笑與友善的城市，讓市民可以在這裡工作、生活、夢想，追求人生的幸福。擁有更好的福利，以更完整的照顧老人、婦女、小孩、年輕人、身心障礙者等族群，成為真正的健康宜居城市！

(中時 )