埃及梅西開季慢熱 原來是歐冠決賽被陰的後遺症

2018年12月25日 15:06 中時電子報 李弘斌／綜合報導

「埃及梅西」薩拉（Mohamed Salah）本季在英超開季慢熱，前9場只進3球，最近終於找回破門感覺，在各項賽事總計攻入14球。薩拉所屬的利物浦教頭柯洛普（Jurgen Klopp）表示，薩拉在上季歐冠決賽被皇馬後衛拉莫斯（Sergio Ramos）弄傷肩膀，開季時還沒有完全復原，才會起步較慢。

「如果你在辦公室工作，而肩膀還沒恢復到百分百，那還OK；但若你是個職業足球員，表現可能會影響10到15％，」柯洛普說：「薩拉要發揮他的破壞力，除了速度和射門，也要能控制住球權，這點需要用到身體，而他的身體在開季時還沒有完全復原。」

薩拉上季歐冠決賽被拉莫斯拽倒，導致肩膀脫臼，不只讓利物浦丟掉冠軍，帶傷勉強參加俄羅斯世足賽，也無法踢出水準，讓被認為是「一人球隊」的埃及戰力重創，最終也未能晉級16強。

柯洛普強調，薩拉還是一位世界級球員，他們知道只要等他完全恢復健康就好。另一方面，因應球隊戰術調整，薩拉的位置也稍有改變，不變的是利物浦仍需要他串起攻勢。而隨著球季進行，薩拉也愈來愈適應新的戰術與位置。

利物浦目前在英超龍頭保持4分領先優勢，而過去4季在聖誕節排名英超第1的隊伍，最終都贏得冠軍。利物浦下役將於26日「節禮日」迎戰前教頭貝尼特斯（Rafa Benitez）領軍的紐卡索聯隊。

(中時電子報)