民進黨台南正副議長慘敗 反批郭信良叛黨令人痛心

2018年12月25日 15:10 中時 洪榮志

民進黨提名台南市正副議長人選雙雙慘敗，民進黨台南市黨部主委黃先柱痛批，此一結果與背叛黨行為令人痛心。民進黨團總召林宜瑾也說，郭信良這種背叛黨的行為，任何說辭都只是藉口，即便當選也不會得到支持。

黃先柱指出，郭信良當選後發表的說詞或發出的聲明都是藉口，如果這4票沒有跑票，民進黨團推派的邱莉莉絕對可以過半當選；郭信良與國民黨、無黨籍充分合作，再次證明先前李全教會當選的原因，就算郭信良這次當選也不會獲得外界支持。

黃先柱還強調，邱莉莉與郭清華都是經過黨團假投票、通過中執會等民主方式所產生；邱莉莉長期在地方耕耘，議會問政成績更是經得起考驗，他會強烈建議黨中央開除包含郭信良在內4名跑票議員黨籍。

林宜瑾也認為，議長選舉中，郭信良與國民黨充分合作，直接告訴市民朋友，有哪些議員選舉時披著民進黨的外衣，騙取支持者選票，但實際上卻沒有民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」的理念，甚至連「台灣意識」都踩在腳下，長年勾結國民黨，以「綠皮藍骨」的角色，長年侵蝕民進黨的進步價值。

林宜瑾表示，此次民進黨推舉邱莉莉和郭清華參選正副議長，是透過黨團假投票，採取最民主的方式產生，同時也經中執會討論，一切符合程序，不容幾位跑票議員不斷扭曲造謠。邱莉莉之所以得到黨團過半的15票支持，更是她過去長期累積耕耘、並且做人處事禁得起檢驗的結果。

至於郭信良、陳怡珍、周麗津和吳通龍分別發表退黨聲明，內容不外乎找些冠冕堂皇的理由，合理化自己跑票的行為；但如果真對民進黨有這麼多怨懟，為什麼不在選前就退出？非要以民進黨身分，騙完選票後才來跑票並且退黨？簡直把政黨當成免洗餐具，用過就丟、騙完就走，非常可恥。

(中時 )