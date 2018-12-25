走馬上任 楊鎮浯：4年內讓金門脫胎換骨

2018年12月25日 15:15 中時 李金生

金門縣長楊鎮浯宣誓就職。（李金生攝）

卸任縣長陳福海（左）強調，他把金門縣長的重擔交付給楊鎮浯縣長。（李金生攝）

金門第7屆縣長就職暨交接典禮，今（25）日在金湖鎮綜合體育館登場，新任縣長楊鎮浯以「開創新局、找回價值」自我期許，強調未來要以「戰戰兢兢但充滿鬥志、誠惶誠恐但滿懷信心」的心情，穩健地踏出改革步伐，與鄉親一起迎接新金門的來臨。楊鎮浯強調，會全力在4年內讓金門脫胎換骨。

金門第7屆縣長就職暨交接典禮由退輔會主委邱國正主持，千餘位來自海內外的鄉親應邀觀禮，過程簡單隆重。

楊鎮浯表示，他站在台上宣示就職，代表的不是個人輸贏，而是鄉親對金門發展願景的選擇，也是鄉親透過民主機制，明確表達心中對縣府團隊要有守有為、施政格局要長遠負責、治理方向更要前瞻清晰的期待，這些來自鄉親的囑託都是金門邁步改革的原動力，他一定會銘記在心。

楊鎮浯表示，他會謹守競選承諾，全力在4年內讓金門脫胎換骨，最重要的工作包括打造廉能政府、重振財政紀律和建立穩健的人事制度、構築宜居環境、擴大文化建設，縣府未來將讓每一分的預算支用都攤在陽光下，有效率的將錢花在刀口上，努力檢討和改善金酒經營、教育文化、觀光、醫療、交通、產業、警消和新住民政策與環境條件。

楊鎮浯強調，金門雖然小，但換個角度想，金門其實可以很大，有閩南文化累積下來的歷史底蘊、走過戰爭烽火的戰地史蹟，也有獨特珍貴的生態環境；立足於兩岸要衝，金僑社群遍布全球的金門，正處在一個亞洲崛起的年代，天時、地利、人和兼備，絕對有能力許金門一個更美、更大的夢想，期待大家心手相連，一同捲起袖子為家鄉打拚。

卸任縣長陳福海則回首過去4年，1天當2天用，「清晨出門，深夜返家」自始至終未曾懈怠，與縣府團隊夥伴共同努力，凡事秉持「以縣民福利為根本」、「以金門發展為依歸」的原則施政，堅持「依法行政、做對的事」，雖然具體的成效已逐步展現在縣政建設上，但因為個人努力還不夠，無法爭取連任成功，辜負了支持鄉親的期待，對此深感遺憾。

陳福海強調，「選舉的激情已過，過程中的風風雨雨應該就此別過」因為金門的縣政建設及未來發展不容片刻遲緩，今天他把金門縣長的重擔交付給楊鎮浯縣長，也把金門鄉親對新縣長的萬般期待及金門未來發展的重責大任一併移交給楊縣長，希望楊縣長能全力以赴，實現他對縣民的承諾，不辜負選民所託。

(中時 )

卸任縣長陳福海強調，「選舉的激情已過，過程中的風風雨雨應該就此別過！」（李金生攝）